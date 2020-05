Ein bewusstes „Ja“ für Warendorf

Jetzt ist es raus: Axel Linke hat gestern offiziell verkündet, dass er auch für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister in Warendorf zur Verfügung steht. Ganz bewusst hat er dazu die Zeit und den Ort gewählt – mit etwas Abstand zu der anfangs so ungewissen Corona-Hochphase und im hauseigenen Garten. Der Ort, an dem die Familie Linke mit den drei Söhnen lebt und sich wohl fühlt. Die frische Luft und der ausreichende Platz auf dem Rasen sorgten obendrein für optimale Bedingungen, um eine Pressekonferenz unter den geltenden Coronaschutzvorschriften durchzuführen. „Man kann sich glücklicherweise aussuchen, wo man leben und arbeiten will. Und das haben wir bereits vor fünf Jahren ganz bewusst getan. Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben ein angenehmes Leben“, zieht Axel Linke Bilanz nach seinen ersten fünf Jahren als Bürgermeister in Warendorf.

Zugleich sieht er es auch heute noch als Vorteil an, 2015 ohne persönliche Verpflichtungen und Verbindungen in Warendorf seinen Hut als Bürgermeisterkandidat in den Ring geworfen zu haben. „Das hatte viele Vorteile damals.“

Sein Standpunkt heute: „Ich habe in der ersten Amtszeit viel erreicht und in der zweiten noch viel vor.“ Natürlich habe es in den spannenden und ereignisreichen vergangenen Jahren auch das eine oder andere Streitthema gegeben. „Am Ende wurden aber gute Entscheidungen getroffen, was wiederum für die Stadt Warendorf positiv war.“

Der Blick zurück auf die bald auslaufende Amtszeit verbindet Axel Linke mit manch einem Stichwort, das für positive Schritte in der Stadtentwicklung steht. Die Klimaschutzresolution für Warendorf, schnelleres Internet in den Ortsteilen, die Ausweisung neuer Gewerbeflächen und Baugebiete, darunter „Milte Ost“, „Reichenbacher Straße“, „Kardinal-von-Galen-Straße oder „In de Brinke“ mit einer klimaneutralen Zentralversorgung, die Renaturierung der Emsauen, das Radverkehrskonzept WAF2025, der Bahnhaltepunkt Einen-Müssingen, die Ansiedlung des Gewerbebetriebs Aventus, die Marktplatzsanierung, der Umbau und Neubau des Feuerwehrgerätehauses seien nur beispielhaft genannt.

„Ein deutliches Dankeschön an alle, sei es aus dem Bereich der Verwaltung, der Stadtwerke und der Abwasserbetriebe und an alle, die in den letzten Jahren hinter mir gestanden haben“, möchte ich dabei auf jeden Fall ganz klar aussprechen“, betont Linke im Rahmen der Pressekonferenz. Jetzt richte sich sein Blick in die Zukunft. Intensiv müsse man sich um die Themen „Mobilität im ländlichen Raum“ und „Klimaschutz“ kümmern. Das gelte ebenso für Investitionen in Bildungseinrichtungen vor Ort.

„Außerdem müssen wir gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie der heimischen Wirtschaft den Rücken stärken“, betonte Linke. Obendrein müsse man auch einen Fokus auf das Vorantreiben der Entwicklung der Baugebiete legen. „Denn das bedeutet zugleich eine gute Entwicklung der Ortsteile.“

Ursula Kindler begrüßte als CDU-Stadtverbandsvorsitzende die Kandidatur für die zweite Amtszeit von Axel Linke sehr. „Wir haben bereits vor fünf Jahren jemanden gesucht, der dafür sorgt, dass sich die Stadt Warendorf gut entwickelt. „Vieles ist gelungen und bereits angestoßen“, so Kindler. Das unterstrich auch Ralph Perlewitz als CDU-Fraktionsvorsitzender. „Als wir im Herbst 2019 in der Fraktion auf die anstehenden Wahlen in 2020 geschaut haben, gab es keine Diskussion über Axel Linke. Vieles ist geschafft – jetzt gilt es, die Schwierigkeiten der Corona-Krise zu bewältigen.“ Die „Mannschaft der CDU “ habe sich verjüngt und verändert, doch die Einarbeitung der neuen Kandidaten sei gut gelungen. Heiner Kamp, designiert für den Vorsitz des FDP-Ortsverbandes, formuliert es so: „Das ist heute ein guter Tag für Warendorf, da Axel Linke sich entschieden hat, sich für eine Wiederwahl als Bürgermeister zur Verfügung zu stellen und damit der Stadt Warendorf weiter zu dienen.“

Linke genieße großes Vertrauen in der Bevölkerung. Die FDP vor Ort freue sich schon darauf, Linke als Kandidaten zu unterstützen. Rückblickend lobt Dr. Beate Janinhoff diese Zusammenarbeit, denn sie sei immer auf Augenhöhe verlaufen. „Wir haben uns als FDP und damit eher kleine Partei auch immer als gleichberechtigter Partner wahrgenommen.“ Auch andere Parteien hätten viel von der Verwaltung mitgetragen. Das liege nicht zuletzt daran, dass die Verwaltungsspitze es verstanden habe, alle Parteien mit ins Boot zu holen. „Politik lebt von Kompromissen“, so Dr. Janinhoff. In diesen unsicheren Corona-Zeiten sei es unverzichtbar, eine gut funktionierende Verwaltungsspitze beizubehalten.

Hier setzt Linke noch einmal ein: „Dieser Aufgabe gilt es sich jetzt zu stellen. Warendorf muss zukunftssicher aufgestellt sein und sich in dieser schwierigen Zeit gut orientieren. Die politische Gesellschaft ist eine andere geworden. Umso mehr gilt es, bei politischen Entscheidungen die Menschen am Ort mitzunehmen – egal ob in Sachen Klimawandel, Mobilität oder Ortsteil-Entwicklung."