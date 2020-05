„Der erste Schrecken der Corona-Zeit ist vorbei, wir sind in der neuen Wirklichkeit angekommen und haben uns an die neue Situation gewöhnt“, erklärt sich Ulrich Hagemann das spürbare Nachlassen der Nachfrage nach dem Einkaufsdienst, den er und Patrick Brummel am 13. März unter dem Motto „Warendorfer helfen Warendorfern“ auf die Beine gestellt hatte.

Rund um die Uhr waren Hagemann und Brummel vor allem für Angehörige der sogenannten Risikogruppe ansprechbar, wenn es ums Einkaufen oder Behördengänge ging. Rund 20 feste Kunden hätten diese Dienste, meistens ging es um das Erledigen von Einkäufen, in Anspruch genommen, berichtet Hagemann.: „Wir hatten in dieser Zeit 98 Vorgänge.“ Hinter dieser Zahl stecken sowohl Mini-Einkäufe, wenn Kunden zwei Brötchen bestellten, als auch Wocheneinkäufe. Vieles, sagt Hagemann, habe sich mittlerweile verselbstständigt, viele Verbindungen liefen mittlerweile gar nicht mehr über die Hotline, weil sich die Kunden direkt an die ihnen inzwischen bekannten Helfer wendeten.

Die ständige Erreichbarkeit rund um die Uhr und zu zweit sei momentan nicht mehr nötig, findet Hagemann, der weiterhin Botengänge und Einkäufe erledigt. Telefonisch erreichbar ist er unter 01 51/56 91 83 17 montags zwischen 10 und 13 Uhr sowie donnerstags zwischen 15 bis 18 Uhr. Kunden sollten sich nicht scheuen, ihm gegebenenfalls auf die Mailbox zu sprechen. Ulrich Hagemann ruft zurück.