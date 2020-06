Den 78-Jährigen, der ihm kürzlich von seinem Sekundenschlaf am Steuer erzählte und im gleichen Atemzug betonte, seinen Führerschein auf keinen Fall abgeben zu wollen, kann Wilhelm Pötter nicht verstehen. Andere durch einen möglicherweise gesundheitsbedingten Schwächeanfall in Gefahr zu bringen, ist in seinen Augen bodenloser Leichtsinn.