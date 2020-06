Bei der Diskussion um den Dorfplatz und das Wäldchen haben sich in den vergangenen Wochen fast alle Beteiligten geäußert. Die CDU, der das Wäldchen offenbar herzlich egal ist. Die SPD, die ein Plattmachen der kleinen Lichtung am Heideweg unbedingt verhindern möchte. Der Gastwirt, der die Existenz seines Betriebes durch Neubauten statt Natur vor seiner Tür gefährdet sieht. Aber was ist eigentlich mit den Bürgern, den Bewohnern Müssingens, was mit den Mitgliedern der Vereine? Sie sind seltsam still und lassen die Politiker einfach mal machen. Vielleicht sollten die „Dienstleister des Bürgers“ diesen erst einmal nach seinen Wünschen fragen, ehe konkrete Pläne für die Gestaltung eines Dorfplatzes geschmiedet werden? (von Joke Brocker)