In einem Positionspapier bezieht das Netzwerk Wiwa (Wirtschaft für Warendorf) jetzt Stellung zur Diskussion um die Nutzung der Emsinsel, die sich schon über einen Zeitraum erstreckt. „Durch die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise wird die Handlungsfähigkeit der Stadt Warendorf auf Jahre hinaus eingeschränkt sein, da die Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen und durch die Schwierigkeiten der Unternehmen auch die Kaufkraft der Menschen leiden wird“, schreiben die Unternehmer. Dies habe gravierende Auswirkungen auf den Konsum, was den heimischen Einzelhandel weiter schwäche und in seinem Bestand bedrohe.

„Vor diesen Hintergründen gewinnt die Entwicklung der Emsinsel, als letzter großer Trumpf der Stadt Warendorf im Wettbewerb der Städte in unserer Region eine herausragende Bedeutung. Hier muss ein Magnet entstehen, der Warendorf für Fremde und Einheimische attraktiver macht, damit in Summe mehr Kaufkraft in Warendorf gebündelt werden kann“, heißt es in dem Positionspapier. Und weiter: „Die Diskussionen über die Zukunft der Emsinsel sind geführt und es ist nun Sache der Stadt, die Planungen mit der gebotenen Eile, seriös aber ohne unnötige weitere Verzögerungen voranzutreiben.“

Dabei könne es nicht hilfreich sein, als Stadt Warendorf die Fläche für mehrere Millionen Euro zu kaufen, dann für weitere Millionen zu sanieren und anschließend daraus einen Park zu machen, dessen Unterhalt die Stadt weiterhin viel Geld kosten würde. Die Naherholungsmöglichkeiten seien schon heute mustergültig (Emssee, Emsseepark, renaturierte Ems, etc.). „Und wem das nicht reicht, der fährt einfach mit dem Fahrrad fünf Minuten aus der Stadt hinaus.“ Stattdessen, so Wiwa, müsse diese zentrumsnahe Fläche, möglichst ohne öffentliche Mittel, so entwickelt werden, dass die Attraktivität und damit die Zukunftsfähigkeit der Kernstadt gesteigert werde.

Dies könne nur funktionieren, indem man altstadtunterstützendes Kleingewerbe ansiedele, indem man Gastronomie etabliere, Wohnraum schaffe, aber auch Fremdübernachtungen dort ermögliche. „Warendorf hat derzeit keine gesicherte Indoor-Veranstaltungsfläche für größere Events. Die Parkplatzsituation wäre mit dem direkt angrenzenden Lohwall ohnehin mustergültig. Wiwa würde sich wünschen, dass die Stadt Warendorf ihren Einfluss auf die Entwicklung der Fläche Emsinsel geltend macht, ohne dabei als Investor aufzutreten. Stattdessen sollte die Stadt dringend ihre Verantwortung zur Weiterentwicklung der Wirtschaft in und um Warendorf stärker wahrnehmen und dringend benötigte Gewerbeflächen kaufen und entwickeln.“

Denn eine attraktive Stadt ziehe Gewerbe und damit auch Menschen an. Derzeit gebe es dazu allerdings nahezu kein Angebot.

Die Corona-Krise habe es noch einmal schmerzlich verdeutlicht: Es sei dringend Zeit, Warendorf mit seiner schönen Altstadt, seiner ausgewogenen Schullandschaft, seiner Wirtschaft und dem breitgefächerten Vereinswesen im Wettbewerb der Städte stärker zu positionieren, um das begonnene Ausbluten der Innenstadt (welches in vielen ähnlich großen Mittelzentren bereits Realität sei) zu stoppen.

Wenn nun Teile der Politik, die dringend notwendige Weiterentwicklung des Projektes verzögerte, erwiesen sie Warendorf und seinen Bürgern einen Bärendienst. „Sollten diesem Verhalten allerdings wahltaktische Überlegungen zugrunde liegen, wäre das umso bedenklicher. Noch haben wir die Chance, Warendorf zukunftsgerichtet zu positionieren – nutzen wir sie!“ schließt das Positionspapier.