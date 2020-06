Obwohl das Wahlprogramm der Freien Wählergemeinschaft (FWG) noch in Arbeit ist, benannte André Wenning , in der Mitgliederversammlung am Montagabend in den Freckenhorster Bürgerstuben schon einmal wesentlich Eckpunkte. So möchte die Fraktion sich, an ihre bisherige Arbeit anknüpfend, auch künftig für bezahlbaren Wohnraum für Alt und Jung stark machen, ein Jugendparlament einrichten und gegen die Benachteiligung der Ortsteile anarbeiten. Auch Digitalisierung und Wirtschaftsförderung hat sich die FWG, die im aktuellen Rat drei Mandate hat, auf die Fahnen geschrieben.

Wenning, der während der Sitzung den Fraktionsvorsitz an Sebastian Scharf abgab und künftig als dessen Stellvertreter fungiert, erinnerte an die seit 2014 währende Wahlperiode, in der die FWG sich für alternative Wohnformen wie Tiny Houses oder Mehrgenerationen-Wohnprojekte (In de Brinke) stark gemacht hatte. In der sie kluge, zukunftsfähige Verkehrskonzepte als Alternative zur B 64n forderte, die nach Ansicht Wennings „ein alter Dinosaurier“ ist, dem man nicht „hinterherhängen“ sollte. Viel „gut investierte“ Zeit hätten die FWG-Mitglieder in den Workshops zur Zukunft der Emsinsel verbracht, über die es in einem demokratischen Prozess zu entscheiden gelte. Das werde allerdings erst möglich sein, „wenn alle wieder an Bord“ seien.

Enttäuschend sei es für seine Fraktion gewesen, mit dem Vorschlag, ein neues Lehrschwimmbad in Kombination mit einer Sporthalle in Freckenhorst zu errichten, „nicht punkten“ zu können, bemerkte Wenning und kritisierte die „Pinocchio-Politik“ der CDU während der Diskussion um das Bad, die Wunden gerissen habe.

Auf der umfangreichen Tagesordnung standen gleich mehrere Wahlen. Neben Wahlbezirkskandidaten galt es die FWG-Reserveliste zu wählen.

In den Kreistag entsendet werden als Direktkandidaten André Wenning (Wahlbezirk 14 Nord), Martin Lepper (Wahlbezirk 15 Mitte), Michael Zech (Wahlbezirk 16 Ost) und Sebastian Scharf (Wahlbezirk 17 Süd).

Das Vorstandsteam um Sebastian Scharf und André Wenning komplettieren Schatzmeister Frank Hartmann und Schriftführerin Nicole Pellemeyer.

Einstimmig sicherten die FWG-Mitglieder dem unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Peter Horstmann ihre Unterstützung zu. Der 33-jährige Jurist hatte, ähnlich wie vor einigen Wochen in der SPD-Mitgliederversammlung, erläutert, warum er sich den Herausforderungen des Bürgermeisteramtes stellen möchte und wie er sich die Zukunft Warendorfs vorstellt. Markus Berlage gab dem Kandidaten zum Abschluss den guten Rat, die Ortsteile wertzuschätzen. Das könne Stimmen bringen.