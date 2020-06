Bedarf an Wohnraum soll gedeckt werden

Jeweils im Doppelpack schnürten die Mitglieder des Bezirksausschusses Freckenhorst-Hoetmar bei ihrer jüngsten Sitzung in der AWG-Sporthalle mehrere Pakete für die Änderung von Flächennutzungsplänen und die dazugehörige Bebauungsplan-Aufstellung. Ziel ist die Abdeckung des Wohnraumbedarfs. Konkret ging es um das Areal Raiffeisenstraße/Lindenstraße und das Gewerbegebiet „Westliche Ahlener Straße“ – beide in Hoetmar – sowie das Gewerbegebiet „Freckenhorst Süd“.

Die Regionalplanung befinde sich zwar in einer Phase der Neuorientierung, um Kommunen mehr Spielräume für die Flächenplanung zu ermöglichen, erläuterten Baudirektor Peter Pesch und Pascale Kaell vom Team Stadtplanung. Aktuell gelte allerdings weiterhin das alte System. „Und daran müssen wir uns halten“, stellte Pesch klar. Dieses System blicke stets auf den gesamtstädtischen Bedarf an Wohnbauflächen. Das bedeutet: Im Flächennutzungsplan kann weitere Wohnbaufläche nur als „Tauschgeschäft“ ausgewiesen werden. Ein Beispiel: Wird eine im Flächennutzungsplan in Hoetmar dargestellte „Fläche für die Landwirtschaft“ als „Wohnbaufläche“ umgewandelt, muss in der Stadt eine entsprechende Ausgleichsfläche geschaffen werden.

„Die Stadt hat das Ziel, die Entwicklung in allen Ortsteilen zu verknüpfen. So können wir Flächen, die kurzfristig nicht benötigt werden, deshalb in eine Art Gesamtpaket mit hineinpacken“, erläuterte Baudirektor Pesch. Die Vorschläge dienten als Grundlage, um in jedem Ortsteil die gewünschte Entwicklung der Wohnraumschaffung voranzutreiben und in konkrete Gespräche mit der Regionalplanung einzusteigen. In die Feinabstimmung gehe es später. Im Einzelnen ging es um folgende Flächen:

Gebiet Raiffeisenstraße/Lindenstraße:

Dort soll eine „Fläche für Landwirtschaft“ im Flächennutzungsplan in eine „Wohnbaufläche“ umgewandelt werden, im Gegenzug umgekehrt eine in Freckenhorst ausgewiesene Wohnbaufläche in gleicher Größe als „Fläche für Landwirtschaft“. Peter Marberg und Lambert Kortenjann (beide SPD) empfanden das als befremdlich. „Wenn man in Hoetmar baut, muss dafür in Freckenhorst eine entsprechende Fläche im Flächennutzungsplan aufgegeben werden. Das ist für mich ein Dilemma“, so Marberg. Baudirektor Pesch verwies indes nochmals auf die Anforderungen der Regionalplanung, um überhaupt Wohnbauplanung anzuschieben. Dabei stellte er klar, dass auch eine Reaktivierung von Flächen möglich ist, sofern der Bedarf nachgewiesen werde. Der Ausschuss stimmte mehrheitlich zu, ebenso der Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes für das rund 2,6 Hektar große Plangebiet.

In weiteren „Doppelpack-Beschlüssen“ brachte der Ausschuss auch die Änderung des Flächennutzungsplanes für das

„Gewerbegebiet Westlich Ahlener Straße“

sowie die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes auf den Weg. „Ziel dieser Planfläche ist es, die weitere Entwicklung von bereits in Hoetmar vorhandenen Gewerbebetrieben sicherzustellen“, erläuterte Pas­cale Kaell.

Wohnbebauung im Bereich der ehemaligen Firma Tacke

Auch für den Ortsteil

Freckenhorst