Pythonhaut lag vor dem Kühlschrank

Das war Horrorfilm-verdächtig: Vor ihrem Kühlschrank hat eine Anwohnerin des Bußmannsweges am Freitagvormittag eine frische Schlangenhaut entdeckt. Die Frau alarmierte umgehend die Feuerwehr und das Ordnungsamt . Wenig später, nach einem Telefonat mit einem Sachverständigen aus Münster, sahen die Einsatzkräfte klarer. Nach telefonischer Beschreibung der Schlangenhaut hatte der Experte darauf getippt, dass die Haut von einem eineinhalb bis drei Meter langen Python, einer Würgeschlange, stammen müsse. Pythons sind zwar ungiftig, jedoch keineswegs harmlos. Die Schlangen töten ihre Beute, indem sie dieses umschlingen und erwürgen. Am Nachmittag traf der Sachverständige in Freckenhorst ein. Zwischenzeitlich hatten Feuerwehr und Ordnungsamt die Evakuierung dreier Mehrfamilienhäuser organisiert. Per Anhänger hatte die Feuerwehr zudem Mehl herbeigeschafft, das in den Wohnungen verteilt wurde, um mögliche Schlangen-Bewegungen direkt erkennen zu können. Der Schlangen-Experte empfahl, in einem Tierfachmarkt einen Hamster zu besorgen. Als Köder für die möglicherweise hungrige Schlange. Der Python war offenbar nicht als vermisst gemeldet worden, und auch den Behörden ist nicht bekannt, dass am Bußmannsweg Schlangenhalter gemeldet wären. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.