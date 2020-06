„Warendorfer Position“ erneut auf der Tagesordnung

Wieder auf die Tagesordnung der Sitzung des Rates am 25. Juni gesetzt worden ist auf Betreiben der CDU-Fraktion die sogenannte „Warendorfer Position“. Jener Tagesordnungspunkt der auf Betreiben von SPD , FWG und Grünen in der Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses Tage zuvor abgesetzt worden war. Jener Tagesordnungspunkt, der sich mit städtebaulichen Leitlinien zur weiteren Entwicklung der Industriebrache Brinkhaus, kurz der „Warendorfer Position“ befassen sollte, kommt jetzt im Rat erneut zur Abstimmung. SPD, FWG und Grüne waren im Planungsausschuss gegen einen Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt gewesen, CDU und FDP dafür. Die Abstimmung war knapp: SPD, Grüne und FWG hatten acht Stimmen, CDU und FDP sieben Stimmen.

Die SPD hatte die Absetzung des Tagesordnungspunktes damit begründete, dass in Zeiten von Corona die Öffentlichkeit nicht in dem Maße beteiligt werden könne, wie es das für Warendorf so zentrale Thema verdiene.

Im Übrigen erschließe sich den Sozialdemokraten nicht, warum der Beschluss über die sogenannte „Warendorfer Position“ unbedingt noch vor der Kommunalwahl getroffen werden müsse. Der Antrag der SPD-Fraktion fand im Planungsausschuss knapp eine Mehrheit.

Das kann im Rat anders aussehen. Die CDU stellt mit 20 Ratsmitgliedern plus Bürgermeister die stärkste Fraktion im Stadtparlament, das sich aus 42 Ratsvertretern zusammensetzt. Die FDP hat drei Ratsmandate. Ziehen CDU und FDP bei der „Warendorfer Position“ an einem Strang ,wovon auszugehen ist, sind das 23 Stimmen plus die Stimme des Bürgermeisters. SPD (10), Grüne (6) und FWG (3) kommen auf zusammen 19 Stimmen.

Damit wäre die „Warendorfer Position“ am 25. Juni beschlossene Sache.

Die CDU-Fraktion vertritt die Auffassung, dass die Beschlussfassung über die Warendorfer Position entscheidungsreif ist: „Im Rahmen des durchgeführten Moderationsverfahrens wurde allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie Interessensgruppen hinreichend Gelegenheit gegeben, ihre Interessen vorzutragen und sich in der Angelegenheit zu positionieren. Aus unserer Sicht sind die Argumente ausgetauscht.

Das sieht die SPD-Fraktion anders, die ihren Antrag zur Absetzung des Tagesordnungspunktes damit begründete, dass in Zeiten von Corona die Öffentlichkeit nicht in dem Maße beteiligt werden könne, wie es das für Warendorf so zentrale Thema verdiene. Im Übrigen erschließe sich der SPD-Fraktion nicht, warum der Beschluss über die sogenannte „Warendorfer Position“ unbedingt noch vor der Kommunalwahl getroffen werden müsse. Dieser Auffassung konnten sich FWG und Grüne anschließen. Die CDU sprach von „Verschleppen eines Verfahrens“. Dem neuen Rat die Entscheidung zu überlassen, habe wohl eher mit Wahlkampf denn mit Corona zu tun.

Eine Beschlussfassung über städtebauliche Leitlinien zur weiteren Entwicklung der Industriebrache Brinkhaus sei von zentraler Bedeutung für die gesamtstädtische Entwicklung, kontert die CDU. „Unabhängig von der derzeitigen Corona-Pandemie halten wir es für geboten, jetzt eine politische Beschlussfassung herbeizuführen und den Fortgang eines entscheidungsreifen Projektes nicht weiter zu verzögern.“

Als oberstes Willensbildungsorgan der Stadt Warendorf stehe dem Rat die Befugnis zu, auch ohne vorherige Beratung im Umwelt- Planungs- und Verkehrsausschuss über die „Warendorfer Position“ zu beraten und abzustimmen, zitiert die CDU die Gemeindeordnung NRW (§41, Absatz 1.)

SPD-Fraktionschefin Andrea Kleene-Erke äußerte sich am Montagabend im Hauptausschuss dann auch verwundert, ob dieser Tatsache. Sie hätte sich gewünscht, dass vorher darüber gesprochen worden wäre.