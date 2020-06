Die Gastronomie leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie – auch in Warendorf. Die Stadt Warendorf sagte am Montagabend im Hauptausschuss den Gastronomen Unterstützung zu, indem sie die Gebühren für die Außengastronomie in diesem Jahr aussetzt. Es war ein stimmiger Beschluss über alle Parteigrenzen hinweg.

„Unsere Umsätze sind schwer zurückgegangen, während unsere Kosten gleich geblieben sind. Wir liegen am Boden – und würden sehr gerne wieder aufstehen“, hatten Warendorfs Gastronomen einem flammenden Appell an den Bürgermeister gerichtet. „Dieses schaffen wir allerdings nur mit Hilfe. Darum bitten wir die Stadt Warendorf, für dieses Jahr auf die Gebühren für die Außengastronomie vollkommen zu verzichten.“

Bürgermeister Axel Linke: „Dem Appell der Warendorfer Gastronomen wollen wir gerne folgen und unseren Beitrag leisten.“

Laut Dehoga NRW-Umfrage erwirtschafteten rund 77 Prozent der Gastronomen maximal die Hälfte der Umsätze im Vergleich zu einer Mai-Woche im vergangenen Jahr. Nur acht Prozent erreichten mehr als 75 Prozent ihres damaligen Umsatzes.