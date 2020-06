Bürgermeister Linke: „Maßnahme unverhältnismäßig“

Nach dem Lockdown im Kreis Gütersloh wird das öffentliche Leben jetzt auch im gesamten Kreis Warendorf heruntergefahren – somit auch in Warendorf, was Ministerpräsident Armin Laschet morgens noch anders angekündigt hatte.

Den flächendeckenden Lockdown hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstagnachmittag in Düsseldorf verkündet – eine Folge des Corona-Ausbruchs in der Fleischwarenfabrik Tönnies im benachbarten Kreis Gütersloh. Der Fleischverarbeiter ist bereits geschlossen, die Beschäftigen sind in Quarantäne. Nach Informationen unserer Zeitung werden im Warendorfer Krankenhaus zwei an Covid-19 erkrankte und in Warendorf wohnende Mitarbeiter des Unternehmens behandelt.

Was der Lockdown jetzt speziell für Warendorf bedeutet, vermochte Bürgermeister Axel Linke gerade mal 20 Minuten nach Bekanntwerden der Corona-Schutzverordnung um 16 Uhr am Dienstagnachmittag noch nicht zu sagen. Eine Pressemitteilung wird am Mittwoch erwartet. Irritiert äußerte sich Linke darüber, dass der Lockdown den gesamten Kreis getroffen hat: „Diese Maßnahme halte ich für unverhältnismäßig.“ Er habe die Corona-Schutzverordnung sozusagen ohne Vorwarnung erhalten.

Was ist in den Kreisen Warendorf und Gütersloh noch erlaubt? 1/10 In den Kreisen Gütersloh und Warendorf gibt es angesichts von mehr als 1500 infizierten Arbeitern beim Schlachtbetrieb Tönnies einen regionalen Lockdown. Was bedeutet das für die über 600.000 Menschen, die dort leben? Foto: dpa

LOCKDOWN: Die Kontaktbeschränkungen vom März 2020 treten laut der Coronaregionalverordnung ( pdf ) um Mitternacht (Mittwoch, 24. Juni 2020) wieder in Kraft. Die Maßnahmen gelten laut Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bis zum 30. Juni 2020. Foto: dpa

TREFFEN: Diese Beschränkungen schreiben vor, dass sich nur Menschen aus einer Familie oder einem Hausstand in der Öffentlichkeit zusammen aufhalten dürfen. Treffen dürfen sich auch zwei Personen, die weder der Familie angehören noch zusammen leben. Damit sind auch die anderswo wieder erlaubten Feiern mit bis zu 50 Personen bei Anlässen wie Hochzeit, Taufe, Geburtstag verboten, genau wie Schulentlassfeiern. Foto: dpa

FREIZEIT: Bis zum 30. Juni sind wieder viele Kulturveranstaltungen sowie Sport in geschlossenen Räumen verboten. Fitnessstudios werden ebenso geschlossen wie Kinos und Indoorspielplätze und Schwimmbäder. Picknicken und Grillen im öffentlichen Raum sind untersagt. Foto: dpa

GASTRONOMIE: Der Betrieb von Bars und die Bewirtung an Theken in Gaststätten ist verboten. Restaurants dürfen unter Auflagen geöffnet bleiben. Es dürfen maximal zwei Personen oder alternativ eine Familie an einem Tisch sitzen. Foto: dpa

SCHULEN UND KITAS: Bereits seit dem 17. Juni sind zumindest die Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh wieder geschlossen. Im Kreis Warendorf werden Schulen und Kitas ab Donnerstag geschlossen. Foto: dpa

FERIEN: Am Freitag ist der letzte Schultag in NRW. Laschet erklärte, der Lockdown bedeute kein Ausreiseverbot in den beginnenden Sommerferien. Er appellierte aber an die Betroffenen, den Kreis nicht zu verlassen. Allerdings hat Bayern ein Beherbergungsverbot für Gäste aus Landkreisen ausgesprochen, in denen die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner liegt - also Gütersloh und Warendorf. Es sei denn, die Urlauber können einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Foto: dpa

QUARANTÄNE: Rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter stehen mit ihren Familien unter Quarantäne, die auch von der Polizei überwacht wird. Das Zentrum des Corona-Ausbruchs liegt Laschet zufolge in der Fleischzerteilung des Unternehmens. Foto: dpa

TESTS: Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf sollen in den kommenden Tagen durchgetestet werden. Gleiches gelte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser, die Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel, Kioskpersonal sowie die Beschäftigten von Unternehmen und Subunternehmen, die zentrale Gemeinschaftsunterkünfte betreiben oder in einem nennenswerten Umfang Werkvertragsarbeitnehmer beschäftigen. Alle Bürgerinnen und Bürger der Kreise Gütersloh und Warendorf sollen laut Landesregierung zudem die Möglichkeit erhalten, kostenlos einen Test durchführen zu lassen. Die Bevölkerung soll durch Lautsprecherdurchsagen zur Testung aufgerufen werden. Foto: dpa

GESCHÄFTE: Güterslohs Landrat Sven-Georg Adenauer verweist darauf, dass die Einschränkungen weniger umfangreich seien als im März. „Ich bin froh, dass zum Bespiel die Geschäfte weiter geöffnet bleiben dürfen″, sagte Adenauer. „Viele Dinge, an die wir uns wieder gewöhnt haben, bleiben uns erhalten”, richtete er einen Appell an die Bewohner seines Landkreises, sich an die neuen Regeln zu halten. Foto: dpa

Linke hätte sich gewünscht, dass so einschneidende Maßnahmen im Vorfeld mit ihm besprochen worden wären. Warendorfs Bürgermeister kritisiert ganz offen diese Informationspolitik und zeigte sich im ersten Moment fassungslos: „Ich habe aus der Presse über den Lockdown erfahren.“ Und weiter: „Es gibt drei bestätigte Fälle in Warendorf. Wie soll ich das den Menschen hier in meiner Stadt erklären, dass wir jetzt alles wieder runterfahren müssen?“

Es gelten ab Mittwoch die Kontaktbeschränkungen vom März und noch viele weitere Einschränkungen: Bis Dienstag, 30. Juni, darf unter anderem Sport nicht in geschlossen Räumen stattfinden, Kontaktsport im Freien ebenfalls nicht. Museen, Kinos, Indoorspielplätze werden geschlossen. Bars, Kneipen, Hallenbäder, Saunen ebenso. Reisebusfahrten dürfen nicht stattfinden, keine Picknicks oder Grillevents im Freien. Veranstaltungen und Versammlungen sind ebenfalls untersagt. Donnerstag werden dann Kitas und Schulen im Kreis Warendorf geschlossen – kurz vor Ferienbeginn. Geschäfte und Restaurants haben weiterhin geöffnet. Auch zum Friseur können die Menschen weiterhin gehen.

Die Volkshochschule hat ab dem heutigen Mittwoch geschlossen – bis 30. Juni. Offiziell sollten bereits am 29. Juni die Ferienkurse in der Volkshochschule starten. Ein abgespecktes Programm von Yoga bis Computerkurse hatte die VHS in den Ferien geplant.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung sagte der Warendorfer Reit- und Fahrverein seine für Dienstagabend geplante Mitgliederversammlung ab. Dabei stand ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung. Es geht um die Zukunft des Reit- und Fahrvereins (wie berichtet). Die Versammlung, so Vorsitzender Georg Ettwig gegenüber unserer Zeitung, soll in drei bis vier Wochen nachgeholt werden. „Gesundheit geht nun mal vor. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitglieder.“