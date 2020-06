„Wie wir soeben erfuhren, dürfen wir das Freibad in Warendorf nun doch geöffnet lassen und müssen es nicht schließen“, teilen die Stadtwerke mit, nachdem zunächst die Meldung der Schließung des Bades unsere Redaktion erreichte. Die Stadtwerke hatten den Lockdown am späten Dienstagabend noch einmal diskutiert. „Eventuell wird es zu einer Anpassung der bisher geltenden Corona-Maßnahmen vor Ort im Freibad kommen“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung.