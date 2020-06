Wohnen, Hotel und mehr Grün

Politische Hochspannung in der Sporthalle des Augustin-Wibbelt-Gymnasiums. Der Tagesordnungspunkt 8 „Warendorfer Position“ zur Emsinsel (Brinkhausbrache) erhitzte einmal mehr die Gemüter in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause. Diese fand am Donnerstag im Rahmen der Corona-Regeln in der Sporthalle – mit Abstand und Maske – statt. Das Lunchpaket, für das die Stadt gesorgt hatte, ließ erahnen: die Sitzung wird lange dauern. Zur Stärkung gab es Stulle, Apfel, Bananen, Müsliriegel und Traubenzucker. Doch die Idylle trügte. Nach mehrstündiger und teils kontroverser Diskussion fand die Mehrheit des Rates am Ende eine „Warendorfer Position“ – als Verhandlungsgrundlage für die Stadt mit dem Investor. Die Eckdaten: Wohnbebauung im Südosten der Emsinsel sowie nördlich einer möglichen zentralen Erschließungsstraße ( ohne Festlegung einer Bautiefe), Gastronomie, urbane Emspromenade mit Stadtplatz, Hotel oder Jugendherberge und mehr Grün. Und es soll eine noch zu definierende Erinnerung geben, die an die Textilindustrie Brinkhaus erinnert. Keine Mehrheit gab es für den Erhalt der Sheddachhallen, des Pförtnerhäuschens und der Wagenhalle. Ausgeschlossen wurde eine Bebauung auf dem nördlich des Breulwegs 6 gelegenen Grundstücks. Allein von 17.45 bis 20.13 Uhr kamen fast 50 Einzelaspekte im Rahmen der Warendorfer Position zur Abstimmung, darunter die Fragen: Soll es ein Tourismusbüro oder eine Reisebushaltestelle auf der Emsinsel geben? Beides wurde bejaht.

Die Sitzung begann gleich mit einem Paukenschlag: Während draußen Mitglieder des Arbeitskreises Emsinsel mit Plakaten protestierten, teilten die Fraktionen, bei der Frage, ob der Punkt im Rat behandelt (CDU-Antrag) oder abgesetzt (SPD-Antrag ) werden soll, kräftig aus. Die CDU warf der SPD Stimmungsmache und Wahlkampf vor, ihr Antrag auf Absetzung sei „falsch und heuchlerisch“. Die Bürger, so Peter Steinkamp (CDU), seien das ewige Hin und Her leid um die Emsinsel. „Die Bürger wollen eine klare Entscheidung.“

SPD-Fraktionschefin Andrea Kleene-Erke konterte: „Wir verstehen Bürgerbeteiligung anders.“ Aufgrund der Corona-Pandemie und des erneuten Lockdown sei es gerade älteren Bürgern (Risikopersonen) nicht möglich, an der Sitzung teilzunehmen. „Hier wird Bürgerbeteiligung mit Füßen getreten.“

Herbe Kritik äußerte die SPD-Fraktionschefin auch darüber, dass sich der Rat einfach über die Abstimmung des Planungsausschusses hinwegsetze, der mit Mehrheit den Punkt von der Tagesordnung des Rates abgesetzt hatte. Von der CDU aber im Rat wieder auf der Tagesordnung gesetzt worden war. „Das habe ich in meiner ganzen Ratstätigkeit noch nicht erlebt“, so Kleene Erke. „Wir können und dürfen das Thema nicht so einfach durchpauken.“

Andreas Hornung sorgte für einen Paukenschlag, indem er CDU-Ratsherr Martin Richter indirekt vorwarf, eigene Interessen zu vertreten. Er sei in einer Kanzlei beschäftigt, die für den Investor der Brinkhaus-Brache tätig sei. Richter wies die Vorwürfe auf das Schärfste zurück. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Kanzlei für den Investor tätig sei, allerdings sei er im konkreten Fall nicht involviert. Richter wörtlich: „Der Vorwurf ist schlechter Stil und zeigt, wie tief die SPD vor Ort gesunken ist.“

Bei dem kurzen Wortscharmützel nahmen die Fraktionsvertreter unterschiedlicher Couleur kein Blatt vor den Mund, holten teils zu verbalen Rundumschlägen aus. Nur die FWG verhielt sich merklich ruhig – wohl, weil deren Fraktionschef nicht anwesend war.

Am Ende kam es wie erwartet: Mehrheitlich, mit den Stimmen von CDU und FDP, stimmte der Rat der Stadt dafür, auf der Emsinsel (Industriebrache Brinkhaus) im Rahmen der Flächenentwicklung eine neue bauliche Nutzung zu schaffen. Die Marschrichtung wurde abgesteckt, einzelne Detailpunkte sind noch zu klären. noch zu klären.