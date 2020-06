Drei Mal in die Stiftsstadt gezogen

Am kirchlichen Hochfest Peter und Paul wurde Walter Schüller zum Priester geweiht. Das war heute vor 60 Jahren. Mit einem Festgottesdienst in der Stiftskirche wird der ehemalige Freckenhorster Pfarrdechant heute um 18 Uhr dieses Jubiläum feiern. Eingeladen sind alle, die sich mit dem Geistlichen verbunden fühlen; aufgrund der begrenzten Platzzahl in der Kirche ist eine Anmeldung im Pfarrbüro in Freckenhorst, Telefon 98 00 77, jedoch zwingend erforderlich. Auch auf einen Empfang nach der Messe wird aus Pandemieschutzgründen verzichtet.

„Wenn man bedenkt, wie wir Gottesdienst gefeiert haben“, erinnert Walter Schüller sich an seine Anfangsjahre als Priester, als er noch mit dem Rücken zum Volk die Messen gefeiert hat. Nicht zuletzt die Liturgie habe sich in der Kirche verändert, blickt Walter Schüller auf die Zeit seit seiner Weihe, die immerhin noch vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils stattgefunden hat, zurück. Angekündigt war das Konzil bereits im Jahr vor der Weihe: „Da war man schon gespannt“, berichtet Schüller über seine Aufbruchstimmung. Mit der neuen Liturgie tat sich der Jungpriester nicht schwer und verrät schmunzelnd, dass er als junger Kaplan den Pfarrer bei den Abläufen schon mal unterstützen musste.

Als Kaplan war er zunächst zur Aushilfe für kürzere Zeiten in der Gemeinde Hl. Kreuz in Münster und auch in Freckenhorst. „Ich habe damals in der Kurie gewohnt“, berichtet er über seinen ersten Wohnsitz in der Stiftstadt. Die Kaplansjahre in Burgsteinfurt, Gescher und Warendorf hinterließen bleibende Eindrücke: „In Gescher habe ich mich sehr wohl gefühlt, dort hatte ich meinen ersten eigenen Haushalt. Und ich habe mich mit dem Pfarrer sehr gut verstanden.“

1971 trat Walter Schüller dann seine erste Stelle als Pfarrer in der Gemeinde St. Josef in Marl an, wo er von 1975 bis 1986 zudem Dechant des Dekanats war. Seinen Wunsch, in eine Gemeinde mit „ein bisschen mehr Geschichte“ versetzt zu werden, erhörte das Bistum und schlug ihm mehrere Gemeinden vor. Seine Wahl traf Freckenhorst, wo er 1986 als Pfarrdechant das Pfarrhaus bezog. Hier konnte der Geistliche seinem geschichtlichen Interesse folgen. Unter anderem veröffentlichte er zahlreiche Artikel zur Geschichtsforschung der Stiftsstadt in den Freckenhorster Schriften des Heimatvereins und initiierte die Einrichtung der Stiftskammer. „Walter Schüller hat nicht nur 2001, im Jubiläumsjahr der Gemeinde, die Petrikapelle zur „Stiftskammer“ umgestalten lassen und den Förderkreis Stiftskammer ins Leben gerufen, sondern ihn seither auch großzügig unterstützt und die Arbeit fördernd begleitet“, dankt der ehemalige Vorsitzende des Förderkreises Stiftskammer, Klaus Gruhn, dem Jubilar. Die Einweihung dieses kleinen Museums war auch eine der letzten Amtshandlungen Schüllers in Freckenhorst, der sich 2001 aus der „ersten Reihe“ zurück zog, um fortan in Warendorf als Vikarius cooperator und als emeritus zu leben und zu wirken.

Vor zwei Jahren dann folgte der dritte Umzug Schüllers in die Stiftsstadt. Er bezog eine Wohnung im Betreuten Wohnen des Kreuzklosters. „Das war ein Glücksfall für mich“, freut er sich, während er auf seiner kleinen Terrasse zwischen den selbst gepflanzten Blumen sitzt. Den Neubau des Seniorenheims hatte er als Pfarrer in den 1990er Jahren selbst begleitet. „Ich kenne das Haus und erinnere mich an Kleinigkeiten, die diskutiert wurden.“