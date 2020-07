Johannes Austermann spricht mit Armin Laschet über Corona und mehr

Seitdem Johannes Austermann Anfang 2019 als 22-Jähriger seinen Job bei einer Sparkasse aufgegeben hat, um das örtliche Kino zu übernehmen, ist es nie mehr so richtig still um ihn geworden. Der Jungunternehmen, der sich auch als CDU-Ratsmitglied engagiert, bringt seinen Traum als Kinobesitzer voran und hat dafür auch ein Gründerstipendium des Landes NRW erhalten hat. Von Beginn an investiert er konsequent in Modernisierung, Nachhaltigkeit und eine Erweiterung des Angebots. Das war NRW-Ministerpräsident Armin Laschet jetzt ein Treffen mit Johannes Austermann in Düsseldorf samt einem Spaziergang am Rhein wert. „Ich war natürlich total aufgeregt“, gesteht Austermann – und verrät, er sei überrascht gewesen, wie „locker und menschlich“ der Ministerpräsident bei der Begegnung gewesen sei – trotz Sicherheitspersonal, Fotograf und Kameramann. Austermann: „Ich habe das Drumherum komplett ausgeblendet.“ In Corona-Zeiten fand das Gespräch unter freiem Himmel und mit Abstand statt. Ellenbogen-Begrüßung statt Shake-Hand. „Armin Laschet hat mir viele Fragen gestellt und zugehört. Ich hatte bestimmt 80 Prozent Redeanteil. Das fand ich richtig gut.“ Im Mittelpunkt des über einstündigen Gespräch stand neben Corona auch die Frage, wie Austermann Selbstständigkeit und Kommunalpolitik miteinander vereinbart.