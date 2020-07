Theatermacher setzen auf Prinzip Hoffnung

Das Theater am Wall präsentiert sich mit einem abgespeckten Programm in der Spielzeit 2020/2021. Die Theatermacher setzen in Coronazeiten auf das Prinzip Hoffnung und darauf, dass die Abonnenten dem Theater die Treue halten und auf eine Kündigung verzichten. Die Treue lohne sich, so die Veranstalter, da Ende September das Theater wieder öffnen soll. Im Rahmen des 70. Geburtstages des Theaters seien eine Vielzahl hoch attraktiver Veranstaltungen geplant. Vorausgesetzt, die geltenden Vorschriften machen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs möglich.

Seit Mitte März – bedingt durch die Corona-Pandemie – ruht der Spielbetrieb. „Uns Aktive schmerzen die vielen Veranstaltungsabsagen sehr. Gerne wären wir für Sie da, gerne hätten wir Sie mit Theater, Musik, Kleinkunst, Tanz, Kindertheater und allem, was das Leben in unserem Haus sonst ausmacht, willkommen geheißen“, informieren die Theatermacher jetzt ihre Theaterfreunde. Statt des gewohnt gedruckten Programmheftes informiert in diesem Jahr ein Flyer über die Veranstaltungen – auch online unter www.theateramwall.de.

Auftakt ist am 26. September (Kleinkunst, Ring B) mit Ingo Börchers – ein Kabarettabend „Immer ich“. Im Ring A (Schauspiel und Musiktheater) steht am 8. Oktober das Rockmusical „The Black Rider“ auf dem Spielplan. Die beliebte Jahresabrechnung „Storno“ (28. November) gibt es ebenso wie eine Silvesterveranstaltung: Albers-Ahoi. Musik, Theater, Varieté zum Jahreswechsel.