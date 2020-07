„Menschmalerei“ endet am 19. Juli. Die gleichnamige Ausstellung mit Arbeiten von Klaus Lückemeyer, Gestalter aus Sassenberg, ist am Sonntag, 19. Juli, letztmalig für Kunstinteressierte im Stadtmuseum am Markt geöffnet.

Aufgrund der weiterhin geltenden Besucherbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise kann es leider keine offizielle Finissage mit Veranstalter, Künstler und geladenen Gästen geben.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Porträts aktueller Zeitgenossen und

fiktiver Personen, die seit 2016 entstanden sind. So treffen Friedrich Merz, Armin Laschet , Jens Spahn und der Papst vor der Kulisse der Laurentiuskirche auf Menschen am Rande der Gesellschaft und erfundene Geschöpfe. Die Arbeiten sind mal gesellschaftskritisch, mal nachdenklich und hintergründig.

Im Mittelpunkt des kreativen Prozesses steht immer auch der Versuch, das menschliche Wesen in seiner Vielfalt und seinen Abgründen zu verstehen. Jede Arbeit wird einfarbig mit Aquarellfarben skizziert und vorgearbeitet und dann in unzähligen teils lasierenden, teils deckenden Farbschichten aus Acrylfarben zum endgültigen, realistischen Aussehen übermalt.

Besonderer Wert wird immer auf die Ausarbeitung der Augen-, Nasen- und Mundpartien gelegt, die den Wiedererkennungseffekt eines Gesichts bestimmen, während „unwichtige“ Randbereiche der Arbeit oft weniger akkurat ausgeführt sind.

3D-Visualisierungen und Druckgrafiken früherer Jahre runden die Ausstellung ab. Alle Arbeiten sind in einem Blog abrufbar, der umfassende Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Bildern enthält, und unter https://menschmalerei.de auch nach dem Ende der Ausstellung weiter online zur Verfügung steht.

Die Ausstellung ist bis zum 19. Juli zu sehen: Dezentrales Stadtmuseum, Historisches Rathaus Markt 1.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr.

Am Freitag, 10. Juli, bleibt die Ausstellung geschlossen.