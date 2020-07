Auffallend viele Speicher

Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben in Einen eine Siedlung aus der Eisenzeit (500 bis 300 v. Chr.) entdeckt. Im Vorfeld einer Neubebauung der Fläche am Grünen Markenweg führen sie derzeit in Zusammenarbeit mit der Stadt Warendorf großflächige Ausgrabungen durch. Bisher konnten die Forscher Spuren von eisenzeitlichen Hausgrundrissen, neun Getreidespeichern und zwei kreisrunde Gräben freilegen.

„Schon bei Voruntersuchungen 2019 stießen wir auf Siedlungsspuren aus der Bronze- bis Eisenzeit, aber auch Funde aus der römischen Kaiserzeit kamen ans Licht“, erklärt LWL-Archäologe Dr. Bernhard Stapel .

Bei der aktuellen Untersuchung waren die Archäologen von der Vielzahl an Getreidespeichern überrascht, insgesamt fanden sie neun. Bodenspuren zeigen an, wo die Holzpfosten im Boden steckten, auf denen sie standen. Die verkohlten Getreidereste zwischen den Pfosten lassen, wie es in einer Pressemitteilung des LWL heißt, die Archäologen annehmen, dass hier in der Eisenzeit intensiv Landwirtschaft betrieben wurde.

„Wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine kleine, wohl über Jahrhunderte hinweg existierende Siedlung handelt“, so Stapel. Eine weitere Fläche soll noch 2021 archäologisch untersucht werden, dann sind weitere Siedlungsreste zu erwarten.

Ein aktueller, bedeutender Fund sind zwei kleine Kreisgräben mit einem Durchmesser von etwa drei Metern. „Leider ist der Befund nur schlecht erhalten, sodass wir über die Datierung und die eindeutige Interpretation momentan nur spekulieren können“, so Grabungsleiter Dr. Ingo Pfeffer. Ohne datierende Funde könne derzeit wenig zu ihrem Alter gesagt werden. „Wir betreten hier wissenschaftliches Neuland. Das macht die Archäologie so spannend.“

Verantwortlich für die schlechte Erhaltung der Befunde ist laut Expertenmeinung die mittelalterliche Landwirtschaft. Pfeffer: „Der Einsatz von Pflügen und anderem Gerät hat die darunterliegenden Spuren noch früherer Zeiten beschädigt oder ganz zerstört.“ Erst nach der Aufhöhung mit Plaggenesch seien Siedlungsspuren besser geschützt, so der Archäologe weiter. Das Aufbringen von Plaggenesch war vom Mittelalter bis in die Zeit der Industrialisierung der übliche Weg, um unfruchtbare Böden zu düngen. Dazu wurden Plaggen, also abgestochene Grassoden, aus nährstoffreichen Arealen versetzt mit Tierdung auf schlechte Böden aufgebracht.

Seit März wurde der Baugrund in einem Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Warendorf und der LWL-Archäologie für Westfalen untersucht. Die Stadt beschäftigt für die Maßnahmen in Einen und Milte erstmals ein eigenes archäologisches Grabungsteam, das für den Projektzeitraum eingestellt wurde. „Wir liegen deshalb mit den Untersuchungen voll im Zeitplan und werden im Frühherbst mit den Grabungen für das Baugebiet Königstal 2 in Milte beginnen“, freut sich Warendorfs Bürgermeister Axel Linke.