Silber-Blau hat Plan B für die Session

„Natürlich wird es eine ganz andere Session, große Sitzungen, rauschende Feste sehen wir zurzeit nicht. Ob wir wieder die Altenheime oder auch Schulen/Kindergärten besuchen können, ich glaube es nicht. Auch werden wir keine neue Tollität präsentieren, unser Prinzenpaar Dirk I. und Manu I. wird die KG auch in der Session 2020/2021 repräsentieren. Viele fest integrierte Stationen wird es nicht geben, alte Gewohnheiten und lieb gewonnene Freunde werden wir unter Umständen nicht sehen, aber kein Karneval ist auch keine Lösung!“, bemerkte Fastermann.

„Wir werden auch definitiv kein Risiko eingehen“, betonte er. „Gerade jetzt, wenn wir sehen, was das Coronavirus in kurzer Zeit anrichten kann. Aber bis zum Beginn der heißen Phase haben wir noch fast sieben Monate Zeit.“ Wie es in einer Pressemitteilung der KG Silber-Blau heißt, schlug Präsident Uli Fastermann vor, über das zu reden, was machbar und sinnvoll sei. Und wartete sogleich mit einigen Ideen auf. So schlug er einen Tag der Büttenredner (eventuell online und in Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen) vor, einen kleinen Freckenhorster Kinderumzug, einen internen Sessions-Brunch oder einen Online-Kostümwettbewerb. Mit der neuen Karnevalsfahne, versprach er, werde der Verein in jedem Fall während der Session Flagge zeigen.