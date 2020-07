Der parteifreie Bürgermeisterkandidaten Peter Huerkamp suchte jetzt das Gespräch mit Bürgern in Freckenhorst. Wer wollte, konnte an der Tischtennisplatte gegen den Bürgermeisterkandidaten antreten. Huerkamps Fazit nach den Gesprächen: „Diese Themen liegen den Freckenhorster Einwohnern unter anderem besonders am Herzen: die schnelle Umsetzung der Ortsumgehung, die städtebauliche Aufwertung des Ortskerns, der Umbau des ehemaligen Pfarrheims zum Quartierstreffpunkt mit einem Veranstaltungszentrum, die Umgestaltung des Areals im Bereich der alten Hauptschule (Bebauung, neue Turnhalle mit breiter Mehrzwecknutzung, Kindertagesstätte, Kindergarten), die Sportförderung, die Aufwertung des Ehrenamtes und der Vereinstätigkeiten, mehr Angebote für die ältere Generation, junge Familien und junge Leute und der Radewegeausbau.“

Die Ortsumgehung werde schon seit 1963 diskutiert. Hier erwarte die Freckenhorster Bürgerschaft endlich eine schnelle Umsetzung, nahm Huerkamp aus den Gesprächen weiter mit. „Meines Erachtens ist es ein unhaltbarer Zustand, dass die augenblickliche sehr hohe Verkehrsbelastung Freckenhorst quasi in zwei Teile zerfallen lässt. Dies ist im Osten der Stiftsmarkt, die Stiftskirche und das Schloss. Westlich der Warendorfer Straße ist dies das Nahversorgungszentrum zwischen Everswinkeler Straße und Industriestraße.“

Die zahlreichen Leerstände entlang der Warendorfer Straße/Hoetmarer Straße belegten, dass hier seit etlichen Jahren weder Aufenthaltsqualität noch Wohnqualität für Bürgerinnen und Bürger gegeben sind.

Huerkamp: „Der zentrale Lösungsansatz liegt in der verkehrlichen Entlastung der jetzigen Situation. Für mich steht fest: Freckenhorst hat sehr viel Potenzial, um seine Attraktivität zu steigern. Freckenhorst muss aufgewertet werden.“