Warendorf -

Am Dienstag, 28. Juli, und am Donnerstag, 30. Juli, um jeweils 20 Uhr entführen Trautner und von Hagen die Kulturfreunde im Elsbergforum an der Freckenhorster Straße 4 in Warendorf in die Welt der Literatur. Natürlich unter Beachtung der nötigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Sie präsentieren Joachim Ringelnatz in einer dialogischen Lesung.