Junge Artisten zaubern Senioren ein Lächeln ins Gesicht

Manege frei im Malteser-Marienheim: Weil die Senioren nicht mehr in den Zirkus gehen können, holten sie sich die Manage einfach ins Haus – oder in Corona-Zeiten vor den Hauseingang. Der Original Circus Trumpf, der zurzeit in Everswinkel zwangspausiert (die WN berichteten), bescherte den Senioren am Donnerstagnachmittag ein buntes Programm und jede Menge Abwechslung: Luftakrobatik, Seiltanzen und Jonglieren. Möglich gemacht hatte dies die Bürgerstiftung Warendorf in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst des Marienheims. Weil viele Veranstaltungen in der Wohn- und Pflegeeinrichtung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen, bereitete die Artistengruppe den Bewohnern auf 25 Quadratmetern einen unvergesslichen Nachmittag. Die Senioren verfolgten die Kunststücke mit genügend Abstand an der frischen Luft. Ein eigenes Hygienekonzept und ein mobiler Teppich (5 mal 5 Meter) ermöglichten die Auftritte. Hausleitung Karl-Eugen Weweler erinnerte bei seiner Begrüßung an seine Kindheit und die damit verbundenen Zirkusbesuche: „Das war jedes Mal eine spannende Sache.“ Sein Dank galt den Mitarbeitern, den Artisten und der Bürgerstiftung, die diese Aufführung möglich gemacht hatten.

Georg Drees vom Vorstand der Bürgerstiftung freute sich, das 70 Senioren der Aufführung unter freiem Himmel beiwohnten, darunter sein Vater. „Das ist eine gute Idee und hilft allen. Und weil es für die Bürgerstiftung ein Herzensanliegen ist, solche Aktionen dort zu ermöglichen, wo sie besonders viel Freude schenken, dürfen sich gerne auch andere Seniorenheime aus Warendorf bei der Bürgerstiftung melden.