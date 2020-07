Warendorf -

Von Joachim Edler

Manch einer, der bei der Kommunalwahl am 13. September in sein gewohntes Wahllokal gehen will, sollte erst einmal auf die Wahlbenachrichtigungskarte schauen. Gewählt wird nicht mehr in den vier Kindergärten Ludgeri, Marien, Jakobus und Teresa sowie im Malteser-Marienheim und dem Seniorenheim Kloster zum Heiligen Kreuz. Statt dessen stellt die Stadt die Urnen in Schulen und im Pfarrheim auf.