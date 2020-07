Glückwunsch: Das Ringhotel Mersch in Warendorf ist mit dem „Goldenen Kompass“ 2020 ausgezeichnet worden. Zum fünften Mal seit 2016 haben die Ringhotels den „Goldenen Kompass“, die Bewertungen für Qualität und Marke, vergeben. Das derzeit beste Ringhotel steht danach in Warendorf. Das Ringhotel Mersch erzielte bei der Bewertung mit 94,9 Prozent den Höchstwert und setze sich damit gegen rund 100 Ringhotels im Bundesgebiet durch. „Wir freuen uns sehr über diese großartige Bewertung, die ohne unsere Mitarbeiter gar nicht möglich gewesen wäre“, sagt Inhaberin Martina Mersch. „Für uns ist das ein sehr wichtiges Ergebnis. Wir haben im Kreis Warendorf gerade den zweiten Corona-Lockdown hinter uns. Jetzt sind wir froh, dass wir das Hotel am 1. Juli wieder öffnen konnten. Der zweite Lockdown hatte unserer Haus ordentlich leer gefegt. Die Auszeichnung mit dem ‚Goldenen Kompass’ hat in diesem Jahr daher eine ganz besondere Signalwirkung für unsere Gäste. Wir geben auch jetzt unser Bestes, um unseren Gästen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu ermöglich. So können sie ganz in Ruhe unsere schöne Stadt, die weltberühmten Pferde und die herrliche Natur des Münsterlandes entdecken.“

Die Auszeichnung, so Martina Mersch, sei auch gleichzeitig ein positives Zeichen für die Stadt Warendorf, die aufgrund des Lockdown ein Negativ-Image erlitten habe.

„COVID-19 hält uns nach wie vor in Atem“, ergänzt Susanne Weiss, Geschäftsführender Vorstand Ringhotels „Jeder hat mit den Folgen zu kämpfen. Die Hotellerie, der Tourismus und die Veranstaltungsindustrie sind ganz besonders schwer getroffen.

Wir sehen jedoch zuversichtlich in die Zukunft, denn alle Ringhotels sind dank unserer hohen Qualitätsstandards und den zusätzlich und mit äußerster Sorgfalt umgesetzten Hygiene- und Verhaltensregeln bestens gerüstet, so dass einem entspannten Aufenthalt in unseren Häusern nichts entgegensteht.“