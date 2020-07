Warendorf -

Von Joke Brocker

„Kluck Kola“ - hinter diesem kreativen Namen verbirgt sich keine Agentur, sondern ein Hobby. Die Grafikdesignerin und Illustratorin Jana Mersch und ihr Partner Christian Confer, der sich bei Hengst Filtration in Münster unter anderem um alles kümmert, was mit Motion Design zu tun hat, gestalten in ihrer freien Zeit originelle Warendorf-Clips, in denen ihr Hund Fiete oft eine Hauptrolle spielt.