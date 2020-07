Burhan Sari ist überwältigt. „Mein Handy stand nicht mehr still. Viele haben mir ihre Hilfe angeboten, darunter auch Dennis Lütke-Frie , Fußballerspieler bei Borussia Dortmund , der zur Eröffnung meines Friseursalons am 1. August nach Warendorf kommt.“

Wie berichtet, waren Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag in den kurz vor der Eröffnung stehenden Friseursalon „Hair Banging“ in der Oststraße (alte Apotheke am Osttor) eingebrochen und hatten das gesamte Handwerkszeug (Scheren, Rasierer, Kämme, Pinsel . . .) des Figaros gestohlen. Schaden: 5000 Euro. Damit nicht genug. Wie sich jetzt herausstellte, fehlt auch eine markante Gucci-Jacke des 34-jährigen angehenden Friseurmeisters. „Darin befand sich der Ersatzschlüssel meines VW-Passat.“

Am Dienstag wollte Burhan Sari alle im Umfeld des Salons liegenden Spielplätze absuchen, ob sich der Einbrecher vielleicht dort der Jacke samt Inhalt entledigt habe. „Die Jacke ist so auffällig, die kann man nicht verkaufen. Viel schlimmer ist der fehlende Schlüssel, sonst muss ich ein komplett neues Autoschloss einbauen lassen. Und das wird teuer.“

Während dem Friseur der Schreck noch in den Gliedern steckt, will er sich dadurch aber seine Eröffnung am 1. August (Samstag) nicht vermiesen lassen.