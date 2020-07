Auch ohne Fest Flagge zeigen

Das hätte sich Dr. Markus Wiedeler beim Königsschuss im vergangenen Jahr nicht vorstellen können. Die Corona-Krise beschert dem amtierenden Schützenkönig der Warendorfer Bürgerschützen eine zweite Regentenzeit. Und nicht nur ihm, sondern auch Königin und Ehefrau Cäcilia („Cilly“). In die Verlängerung geht auch die Throngesellschaft mit Tanja und Sebastian Gaida, Veronika und Hermann Temme, Silvia Metker und Frank Wiedeler, Anja und Jürgen Schütte, Martina und Thomas Krale, Heike und Frank Büscher, Lisa und Thomas Dopheide sowie Heike und Michael Löbke. „Das war gar nicht so einfach gewesen, den Thron ein zweites Jahr bei der Stange zu halten“, lacht der Schützenkönig und scherzt: „Hoffentlich bleibt mir eine zweite Aufnahmeprüfung ins Corps der alten Könige erspart.“ Die war am 27. Januar – traditionell zu Kaisers Geburtstag – noch ohne Corona-Regeln „feucht-fröhlich“ über die Bühne gegangen.

Wehmütig ums Herzen wird es den Schützen, wenn sie daran denken, dass ihr 179. Schützenfest in diesem Jahr nicht stattfinden kann – coronabedingt. Denn Schützenfest ist Leidenschaft und ganz viel Herzblut. Deshalb ruft der Vorstand um Schützen-Präses Gerd Leve die Bürger auf, sich mit den Schützen solidarisch zu zeigen und rund um das Schützenfest-Wochenende (14. bis 17. August) die Straßen mit Fahnen und Wimpeln zu schmücken. „Die Vorfreude auf unser Fest ist gebrochen, jedoch möchten wir Sie alle auffordern, in gewohnter Weise zum Schützenfest Ihre Häuser zu beflaggen, um an unsere Feierlichkeiten zu erinnern“, heißt es in einem Schreiben, das an alle 850 Mitglieder des Bürgerschützenvereins gegangen ist.

Die kreativen Bürgerschützen haben sich dennoch einiges einfallen lassen, um das Schützenvolk in Corona-Zeiten bei Laune zu halten: virtuelle Beiträge auf der Homepage des Bürgerschützenvereins. Dort gibt es eine geballte Ladung an Bildern von den letzen Schützenfesten. Noch geheim ist ein Video-Clip, der erst zum Schützenfest-Wochenende zu sehen sein wird. Hier erhoffen sich die Schützen sehr viele Klicks und damit auch eine Multiplikation des Videos, das Unentschlossene motivieren soll, dem Verein beizutreten. Mitgliederwerbung einmal anders.

Eine kleine Abordnung wird am Schützenfest-Montag einen Kranz am Ehrenmal an der Marienkirche ablegen – in Gedenken an die Verstorbenen des Vereins. Gerade in Zeiten von Corona, so Präses Gerd Leve, sei es wichtig an das Schützenwesen zu erinnern und an Traditionen festzuhalten. Die Rede am Ehrenmal hält der evangelische Pfarrer Cornelius Bury. „Die Kranzniederlegung ist eine Geste, die für unseren Verein von hoher Bedeutung ist“, sagte Leve anlässlich einer Pressekonferenz.

Mit weiteren kleinen Gesten und netten Ideen möchte der Vorstand die Schützen über die Schützenfesttage bringen. Vor allem für die Jungschützen hat sich die Vergnügungskommission etwas Besonderes einfallen. Kinogutscheine und Popkorn erhalten die sechs- bis 14-jährigen Kinder der Schützenmitglieder. In Zusammenarbeit mit dem Warendorfer Kino Scala sind zwei Veranstaltungen geplant.

Natürlich sei der Blick auch nach vorne gerichtet, betonte Leve. Getreu dem Motto des Vereins: „Tradition und Moderne.“ Und so hoffen die Bürgerschützen, dass sie ihr Vereinsleben mit der Generalversammlung am Freitag, 13. November, wiederbeleben zu können. Trotz der Absage des Schützenfestes in diesem Jahr, so der Schützen-Präses, halten die bestellten Musikgruppen, Caterer, Festwirt und Sponsoren den Schützen im nächsten Jahr weiter die Stange. Leve: „Wir konnten alle Verträge nachverhandeln.“

Einen Vorgeschmack, auf das, was das Schützenvolk im 180. Vereinsjahr erwartet, gab Leve bereits jetzt: Da der volle Mitgliedsbeitrag eingezogen wurde, die Mitglieder aber in diesem Jahr auf ihr beliebtes Schützenfest verzichten mussten, plant der Vorstand für 2021 ein hochkarätiges Musik-Event – ähnlich der kölschen Band Brings – für den Schützenfest-Freitag. Leve: „Dafür werden wir tiefer als sonst in die Tasche greifen. Jetzt hoffen wir auf ein besseres Jahr 2021 und dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.“

Ehren-Präses Hermann-Josef Vinke hatte einmal in der fast 180-jährigen Geschichte des Bürgerschützenvereins von 1841 recherchiert und herausgefunden, dass mit Corona nicht zum ersten Mal ein Schützenfest ausfallen musste. „Nein, 20 Mal, war das der Fall“, so Vinke. 2Fast immer waren Kriege und Unruhen die Ursachen. Lediglich einmal hätten die Verantwortlichen das Schützenfest wegen eines Hagelunwetters absagen müssen: Am 1. Juli 1891 – im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Schützenvereins – wütete ein Hagelunwetter so stark, dass Ernte vernichtet, mehrere hundert Fensterscheiben im Franziskanerkloster zerstört worden. Die Bürger waren gezwungen, Feld und Gartenfrüchte aus Münster zu holen. In der Stadt Warendorf wurden Hilfsausschüsse gebildet, um die dringendste Not zu steuern. Für die Bürgerschützen selbstverständlich, dass sie in diesem Jahr ihr Fest – sieben Wochen vor dem Veranstaltungstag – absagten.