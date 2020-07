Die Königskette der Warendorfer Bürgerschützen ist um ein Schmuckstück reicher. Schützenkönig Dr. Markus Wiedeler ließ darauf gleich drei Motive verewigen, die ihm und seiner Königin und Ehefrau Cäcilia viel bedeuten. Warendorf und die Pfarrgemeinde St. Laurentius ist Wiedeler wichtig, die Verbindung zum Offiziers-Corps, deren Kommandeur er ist, und der Schutzpatron, der Heilige Markus. In Anlehnung an den Markus-Dom in Venedig ließ der Schützenkönig einen Mosaikstein mit im Orden verarbeiten. Dafür verantwortlich Goldschmied und Schmuckgestalter Ulrich Böckenfeld.

Der Thronorden, den jedes Mitglied der Throngesellschaft bekommen hat, ist kleiner. Und der Schützenkönig trägt mit Übergang ins Corps der Alten Könige eine eigene Königskette. Denn die Königskette, die normalerweise jedes Jahr um einen Orden reicher wird, ist Eigentum des Bürgerschützenvereins.

An seiner eigenen Königskette trägt Markus Wiedeler neben dem Pfarrsiegel, dem Logo der Pfarrgemeinde St. Laurentius, und dem „Markus-Stein“ auch eine Patronenhülse. Darin eingraviert sind Uhrzeit und Datum sowie die Schusszahl. Mit dem 500. Schuss hatte sich Wiedeler am 19. August 2019 um 17.30 Uhr nach einem spannenden Königsschießen zum Nachfolger von Königin Johanna Lehmkühler gemacht. Schellen als Zeichen der Verbundenheit zur Ehrengarde (Schellenbaum),