Warendorf -

Von Monika Vornhusen

„Ich habe so viele Jahre Briefe an meine Paten-Eltern geschrieben, in denen stand „Wenn ich euch einmal treffen oder wenn wir uns einmal kennenlernen werden“ – jetzt wird dieser Traum wahr. Ich war so aufgeregt vor dieser langen Reise – erst mit dem Flugzeug, dann mit der Bahn “ , so berichtet die junge Frau aus Nepal im WN-Gespräch, das zwischen Deutsch und Englisch wechselt. Seema Khatri ist in einem kleinen Dorf, nur knapp unter dem Dach der Welt geboren – hoch oben im Himalaya-Gebirge.