Eine Unterwanderung der Plakatierverordnung in der Altstadt wirft die Partei Die Linke, die erstmals zur Kommunalwahl am 13. September antritt, der CDU und FDP vor. Die beiden Parteien hätten, trotz Plakatierungsverbots, in der historischen Altstadt ihre Wahlplakate aufgehängt. Die Partei Die Linke fühle sich besonders ungerecht behandelt, denn sie hätte von der Stadt die klare Anweisung erhalten, in der Innenstadt nicht zu plakatieren. Und daran habe sie sich auch gehalten. Dass die Plakate von CDU und FDP immer noch hängen, sei ,,ein Beispiel für Klassenjustiz sondergleichen“, empört sich Selmar Ibrahimovic , Vorsitzender des Linken-Ortsverbandes. „Die neuen Parteien werden über den Tisch gezogen und vor den Mehrheitsparteien duckt sich die Stadt weg,‘‘ so Ibrahimovic wörtlich.

Und der Vorsitzende weiter: ,,Sieben Wochen vor der Wahl hängen sie ungestört in der Innenstadt zahlreiche Plakate auf. Die Werbedauer umfasst bis jetzt zwei Wochenmärkte und ein Wochenende. Das ist ein absoluter Wettbewerbsnachteil, den wir dafür erhalten, uns an die Regeln zu halten.‘‘

Die Plakatierung in der Altstadt war jüngst Thema im Wahlausschuss der Stadt gewesen. Da stand die Frage im Raum, ob auch politische Parteien unter das Plakatierungsverbot in der Altstadt fallen. Die Verwaltung hatte die Frage zurück an die Parteien gegeben und ihnen überlassen, verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen und sich untereinander zu einigen.

Jetzt preschten CDU und FDP vor. Ibrahimovic: „Die Akteure haben sich unterschiedlich schuldig gemacht. Die FDP durch das Aufhängen und Beharren auf die Plakate, die CDU durch das Reservieren der Standorte durch ihre sogenannten ,,Sommerplakate‘‘ und die Verwaltung durch ihre Passivität.“ Die Linken werfen Bürgermeister Axel Linke und der Verwaltung vor, die Verantwortung „ideenlos“ abgegeben zu haben. Anstatt an die konkurrierenden Parteien per Mail zu appellieren, eine Lösung zu finden, hätte die Verwaltung zu einem gemeinsamen Gespräch einladen sollen, finden die Linken.

Dass Bürgermeister Axel Linke, Chef der Verwaltung, von CDU und FDP dieses Jahr erneut bei seiner Kandidatur unterstützt werde, so Ibrahimovic, habe ,,einen bitteren Beigeschmack.“ Auch, wenn die Linken niemandem etwas unterstellen möchten, prangern sie Axel Linke an, „dass er intern nicht dafür gesorgt hat, dass seine Leute sich an die Satzung der Stadt halten, dessen Bürgermeister er ist.‘‘

Für Ibrahimovic und seine Genossen steht fest, egal wie der Fall ausgeht, sie werden keine Plakate aufhängenn. „Wir gönnen den Warendorfern eine plakatfreie Altstadt.“