Dafür konnte sich die Gruppe mehr Zeit für die einzelnen Gesprächspartner nehmen. Nachdem Bernd Reinker einige Dinge zu den Skulpturen im Park am ehemaligen Bahnhof erzählen konnte, warteten Wilma und Christian Murrenhoff bereits auf dem Parkplatz ihres Gartencenters darauf, um über die Verkehrssituation im Mündungsbereich Merveldtstraße/Warendorfer Straße und die Radwegsituation zwischen Warendorf und Freckenhorst zu reden.

Wegen des Regens gingen die Radler ins Gartencenter. Dort wurde das Gespräch über die Ortsentwicklung vertieft. Christian Murrenhoff rief den Vorschlag der „Warendorfer Landpartie“ ins Gedächtnis – ein Konzept, nach dem die Ortsteile Warendorfs infrastrukturell besser verbunden und ihre Sehenswürdigkeiten radtouristisch erschlossen würden.

Diese Anregung griff Horstmann gerne auf. „Die Ortsteile vermissten in der nahen Vergangenheit oft die Wertschätzung. Konkret fehlt es in Freckenhorst neben der Umgehungsstraße zum Beispiel an einem Konzept für die Durchgangsstraßen, eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz und eine Radweg-Offensive“, fasste Horstmann zusammen. „Die Umgehungsstraße muss kommen, aber bis dahin sollten wir die Hände nicht länger in den Schoß legen.“

Von Murrenhoff radelten die Teilnehmer zunächst zum Mittwochstreff Freckenhorst, wo Beisitzer Markus Hustert über die Lage des Vereins berichtete. „Es fehlt seit einiger Zeit eine neue Generation, die den Treff und die Hütte für sich entdeckt.“ So sei es in der Vergangenheit zunehmend schwieriger geworden, Aktionen auf die Beine zu stellen und so für neue Mitglieder attraktiv zu werden – ein Teufelskreis. In zwei Jahren wird der Mittwochstreff 40 Jahre alt. „Es wäre ein großer Verlust für Freckenhorst, wenn wir diese selbst organisierte Jugendarbeit im Herzen des Dorfes verlieren würden,“ zog Horstmann – selbst seit fast 20 Jahren Mitglied im Verein – Bilanz. „Ich kann die Jugendlichen nur dazu aufrufen, das Angebot anzunehmen.“

Zum Abschluss traf die Gruppe noch Heinz-Peter Zwicker , Vorsitzender des Vereins „Haus der Vereine an der Stiftskirche“. Zwicker gab einen Einblick in den Stand der Planungen sowohl baulicher Art als auch bezüglich der zukünftigen Nutzung. Eine ganze Reihe von Freckenhorster Musikgruppen wird das dann ehemalige Pfarrheim als Proberaum nutzen. Eine große Küche wird unter anderem die Möglichkeit bieten, dass Kindergärten das Mittagsessen für die Kinder dort zubereiten. Gruppen, die bereits jetzt das Pfarrheim nutzen, sollen auch künftig diese Möglichkeit erhalten. Davor stehen jedoch noch der offizielle Erwerb der Immobilie und der Umbau des Gebäudes durch die Stadt. „Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich losgehen kann. Aufgrund der Corona-Pandemie wird sich der Zeitplan jedoch nach hinten verschieben. Den jetzigen Nutzern wurde bereits mitgeteilt, dass sie die Räume des Pfarrheims bis zum Ende des Jahres nutzen können“, so Zwicker.

Dechant Krampe kam als Noch-Hausherr des Pfarrheims ebenfalls zum Gespräch hinzu und gab einen Einblick in geplante Sanierung der Kurie, welche sich zurzeit in einem baulich schlechten Zustand befindet.