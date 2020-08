FWG: „Diskussion erinnert mich ans Vorschulalter“

Warendorf -

„Anstatt miteinander zu reden, wird eine Diskussion geführt, die mich an eine Gruppe im Vorschulalter erinnert“, meldete sich FWG-Fraktionschef André Wenning am Mittwoch zum Streit um die Plakatierung in der Altstadt zu Wort. Und er mutmaßte: „Vielleicht liegt es ja nur an den fehlenden Schützenfesten und den immer wärmer werdenden Tagen. Aber, wenn dies unsere wahren Probleme in Warendorf sind, dann Gute Nacht!“