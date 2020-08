Geschäftshaus der Zukunft

Bereits vor zwei Jahren hatte das Modehaus für umfassende Energieeffizienz-Maßnahmen den EnergieInnovationsPreis (EIP.NRW) der EnergieAgentur.NRW erhalten. In der Zwischenzeit sind Geschäftsinhaber Christoph Berger und seine Mitarbeiter noch viele weitere Schritte auf dem Weg zum energieeffizienten und klimafreundlichen Modehaus gegangen.

Der Verkaufsraum des Modehauses liegt in einem Häuserblock durch fünf Gebäude hindurch auf acht Ebenen. Das älteste Haus des Blocks ist von 1886, das neueste von 1992. Die Haustechnik verteilte sich 2014 auf sechs Heizzentralen mit zehn Wärmeerzeugern, drei Lüftungssystemen und 18 Klimageräte. Zunächst hat man die Beleuchtung komplett auf LED-Technik umgestellt. Ein Erdgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) produziert nun Strom und Wärme. Als Ergänzung steht ein Brennwertkessel zur Verfügung. Wesentliche Teile des Häuserblocks mit fast 7 000 Quadratmetern Nutzfläche werden schon mit der Grundlast an Wärme und Strom versorgt, denn um die Flächen des Modehauses herum liegen weitere Ladenlokale, Wohnungen, Büros und Praxen, von denen sich immer mehr ans Nahwärmenetz anschließen. Fünf dezentrale Wärmespeicher sorgen für eine gleichmäßige BHKW-Auslastung, heißt es in einer Presseinformation.

100 Messpunkte protokollieren alle Energieströme und Temperaturen. Für die zentrale, standortoptimierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Dachgeschoß werden ebenfalls die Betriebszustände in den Räumen des Modehauses erfasst. Dadurch können die Luftmengen je CO-Werten und nach Wärmebedarf in den Abteilungen gesteuert werden. 480 Quadratmeter der Dachflächen sind inzwischen begrünt. Das Wasser für die Bewässerung wird vorab durch einen Wärmetauscher in der Lüftungsanlage geleitet, so dass die Kühlung der Verkaufsräume ohne weitere Energie für Kälte auskommt. Falls doch eine zusätzliche Kühlung notwendig ist: Die neuen Kälteanlagen sparen gegenüber den alten etwa 40 Prozent Strom. Eine Photovoltaik-Anlage soll demnächst die umfangreichen Maßnahmen ergänzen.

EnergieAgentur.NRW-Geschäftsführer Schneider findet das neue „Innovationsprojekt Klimaschutz“ vorbildlich. „Bereits 2018 hatte das Unternehmen 216 000 Kilowattstunden Energie weniger verbraucht, das entspricht 110 Tonnen CO. Christoph Berger und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit der Vereinheitlichung und Modernisierung der Haustechnik über Immobiliengrenzen hinweg etwas ganz Besonderes geleistet.“ Vor zwei Jahren habe die jährliche Kostensenkung bei 34 000 Euro gelegen, heute seien es bereits 50 000 Euro - Tendenz steigend. Die anderen Einsparwerte ließen sich nicht mehr vergleichen, da inzwischen die Verkaufsflächen um 25 Prozent vergrößert, weitere alte Anlagen abgeschaltet und neue Aufzüge in Betrieb genommen worden seien und sich weitere Bedingungen verändert hätten.

„Ich freue mich, dass wir nach zwei Jahren wieder von der EnergieAgentur.NRW ausgezeichnet werden“, so Ebbers-Chef Berger. „Tatsächlich arbeiten wir ja kontinuierlich am Thema Energieeffizienz weiter. Noch in diesem Jahr wollen wir beispielsweise ein zweites Blockheizkraftwerk in Betrieb nehmen Das ist etwas, das ich anderen Firmen mit auf den Weg geben kann: Die Erfolge motivieren uns alle sehr, immer noch effizienter mit Energie umzugehen.“ Das kann Bürgermeister Axel Linke nur unterstützen. „Bei Ebbers wurde ein großartiges Projekt sehr erfolgreich umgesetzt. Es ist ein Paradebeispiel für ganzheitliches Denken in Sachen Energieeinsparung und Kostensenkung. Ich bin sicher, es wird einige Nachahmer finden.“

