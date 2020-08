Bei der Aktion, die in diesem Jahr bedingt durch die Corona-Auflagen mit einer verkleinerten Anzahl an Teilnehmern täglich tagsüber stattfand, nahmen die Kinder nachmittags den heimischen Hagenwald unter die Lupe. Dabei gingen sie auf „Fotosafari“, erlebten eine „Schatzsuche“ mit spannenden Aufgaben, erstellen Nisthilfen für Insekten und gossen Trittspuren von Waldtieren. Vormittags vollzog die Gruppe die Reise des „Distelfalters Dieter“ nach. Dieser auch hier heimische Wanderfalter kann bis zu 2 000 Kilometer weit fliegen. Die Distelfalter wandern jährlich zwischen Skandinavien und Nordafrika und bewältigen dabei unglaubliche Herausforderungen.

„Dieter“ macht dabei „Station“ in Nordafrika, das die Kinder über die klimatischen Bedingungen näher kennenlernten. Der Einsatz eines Solar-Backofens und eines Solarkochers verdeutlichte dies. Die nächste Station war Spanien. Da wurde besprochen, wie sich Schmetterlinge in den Lüften orientieren – nämlich über den Magnetsinn. Der Bau von Papierdrachen verdeutlichte die Flugkünste. Im „Frankreich“ wurden Samenbomben gebaut, so dass deutlich wurde, wie Schmetterlingsarten auf das Vorhandensein einer bestimmten Vegetation angewiesen sind. In Freckenhorst angekommen, entstand auf dem Gelände der LVHS eine Landschaft für Insekten, mit Nisthilfen, einem Totholzhaufen und offener Sandfläche, damit die Insekten gute Bedingungen für ihren Nachwuchs finden. Neben dieser „Flugreise“ erwartete die Kinder eine besondere Erfahrung – der Umwelt- und Labor-Bus „Lumbricus“ der Natur- und Umweltschutzakademie des Landes NRW war zu Gast. Zwei Umweltpädagoginnen zeigten den Kindern mit Hilfe von Binokularen die Welt der Insekten im Detail.

Das Projekt fand mit einem Team von Umweltpädagogen bereits zum vierten Mal statt und wurde über den Landesjugendplan NRW durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziell unterstützt.