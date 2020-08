Ein kleiner Ort der Hoffnung für Kinder

Die Corona-Krise sei auch in Nordsyrien angekommen. „Schulen, soweit es sie überhaupt gibt, sind geschlossen worden. Das bedeutet, dass neben dem fehlenden Bildungsprogramm den Kindern die oft einzige Abwechslung am Tag genommen wird.“ Seit Juli 2018 betreibt die Barada-Syrienhilfe in Binnish (Nordsyrien) den Kindergarten „Die versteckten Perlen“. Im Kellergeschoss eines Hauses, das die Barada-Syrienhilfe renoviert hat, finden 120 Kinder im Alter von drei und sechs Jahren tagsüber relative Sicherheit und können – wenigstens für einige Stunden – wieder Kind sein.

Jeden Morgen finde Vorschulunterricht statt, alle zwei bis drei Tage gemeinsames Kochen und Essen. Betreut würden die Kinder von Lehrerinnen und Helfern, die mit großem Engagement, viel Kreativität und liebevoller Zuwendung versuchten, den Kindern Momente der Leichtigkeit und Unbeschwertheit zu schenken.

Der Bedarf an Bildungsprojekten in der Region Idlib sei riesig, so Khoury . „Die Menschen müssen jeden Tag neu dafür kämpfen, dass ihre Familien ernährt und versorgt sind. Eine ganze Generation in Nordsyrien ist bereits verloren; zu viele Kinder haben seit 2011 keine Schule mehr besuchen können.“ Deshalb bleibe neben der Versorgung mit Lebensmitteln die Bildung von größter Bedeutung, verdeutlicht Khoury.

Die „Aktion Kleiner Prinz“ hat sich deshalb entschlossen, das Kindergartenprojekt „Versteckte Perlen“ in Kooperation mit der Barada-Syrienhilfe zunächst für zwei Jahre zu unterstützen. Spenden auf das Konto DE46 4005 0150 0062 0620 62 können helfen, dass die „Versteckten Perlen“ ein wenig mehr Kind sein dürfen.