Ein Vorfahrtsfehler führte gestern gegen 9.10 Uhr auf der Kreuzung K 20/K 1 in Buddenbaum zur Kollision zweier Wagen, deren Fahrer leicht verletzt wurden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte ein Fahrer die K 1 aus Richtung Ennigerloh befahren und die Vorfahrt eines Wagens, der die K 20 in Richtung Westkirchen befuhr, missachtet. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser nach Münster und Warendorf gebracht. An den Autos, von denen eines in einem Graben landete, entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.