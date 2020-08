Ab heute wird es ernst: Unterricht mit Maske für die Schüler an weiterführenden Schulen. Aus Sicht der Einrichtungen bedeutet das einen Wust an Dokumentation, etwa was die Nachweise bei der Schulspeisung betrifft. Für die Eltern heißt es, stets genug Masken zu haben, weil deren Einsatz Privatsache ist.