Das Freckenhorster Quartiers- und Vereinsheim kann kommen: Stadt und Kirchengemeinde St. Bonifatius haben den Kaufvertrag für das Pfarrheim St. Bonifatius unterschrieben. Der Rat der Stadt hatte im November 2018 beschlossen, das Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus Freckenhorst/Hoetmar zu kaufen.

Der Beschluss wurde bekanntlich vor dem Hintergrund gefasst, das Gebäude in Freckenhorst am Stiftshof zu einem Quartiers- und Vereinsheim umzubauen, um es heimischen Gruppen und Vereinen für unterschiedliche Nutzungsarten zur Verfügung zu stellen.

Bevor der Kaufvertrag für den Gebäudeteil sowie der dazugehörige Erbbaurechtsvertrag für in Anspruch genommene Grundstücksflächen beurkundet werden konnten, fanden in den letzten Monaten viele Gespräche mit Vertretern der Verwaltung und der Kirchengemeinde statt. Dabei wurden Vertragsinhalte beraten und dessen Details geklärt. Jetzt konnten die Verträge notariell beurkundet werden, was alle Beteiligten sehr freut, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Das ausschließliche Nutzungsrecht für den angrenzenden Kreuzgang verbleibt bei der Kirchengemeinde. So sei der Kreuzgang natürlich weiterhin für die Allgemeinheit zugänglich.