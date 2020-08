21-Jähriger nach Tipp an Polizei jetzt selbst in Haft

Er schwärzte einen anderen an

Essen / Warendorf -

Eigentlich schwärzte der 21-Jähriger einen anderen Mann bei der Bundespolizei an. Doch das ging nach hinten los: Der Donnerstag endete für den 21-Jährigen selbst in einer Justizvollzugsanstalt. Denn gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts in Warendorf vor.