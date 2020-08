Achtsamkeit ist das oberste Gebot

„Wir brennen darauf, Kurse nicht nur zu verwalten, sondern Kurse zu ermöglichen – wofür wir ja da sind“, sagt Ursula Pinnekamp , Leiterin des Hauses der Familie. Sie freut sich, dass der Unterrichtsbetrieb mit dem Ende der Sommerferien wieder aufgenommen werden kann: „Wir sind wieder da.“ Unter Einhaltung der Auflagen des Infektionsschutzgesetzes, versteht sich.

Das gesamte Programm, das es, anders als bei der Volkshochschule , auch weiterhin in gedruckter Form geben wird, sei unter die Lupe genommen worden, um sicherzustellen, „dass wir uns mit den Kursen im gesetzlichen Rahmen bewegen.“

Mit großem Aufwand sei ein Hygiene- und Abstandskonzept erarbeitet worden, berichten Pinnekamp und Ursula Klauß , pädagogische Mitarbeiterin im Bereich der Eltern-Kind-Arbeit, in einem Pressegespräch. Im gesamten Haus, das nun noch intensiver gereinigt werde, bestehe Maskenpflicht, in den Kursräumen könne der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, wenn sich dort weniger als zehn Personen aufhielten. Würden Mindestabstände gewahrt und Sitzpläne erstellt, dürften auch mehr als zehn Kursteilnehmer ohne Maske in einem Raum sitzen. Auch in den Gymnastikkursen mit bis zu 30 Personen müsse keine Maske getragen werden.

Ganz anders sieht es dagegen in den beliebten Kochkursen aus. In der großzügigen Küche dürfen aus Sicherheitsgründen nur maximal zwölf Personen arbeiten. Beim Kochen müssen sie Masken tragen, die lediglich zum Abschmecken abgesetzt werden dürfen. Die gemeinsam zubereiteten Gerichte werden anschließend als Tellergerichte durch eine Person direkt am Tisch serviert.

Um alle Hygiene-Auflagen erfüllen zu können, werde es in den Eltern-Kind-Kursen wie PEKiP oder Kidix nur begrenztes Spielmaterial geben, berichtet Ursula Klauß. Denn: Man könne unmöglich jeden Duplo-Stein und jedes Bilderbuch nach Kursende reinigen. Veranstaltungen, in denen es um das gemeinsame Singen geht, müssen ausfallen. Klauß verweist auf viele kreative, alternative Ideen der Kursleitungen, die sie dennoch mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blicken ließen. Ob er oder sie unter solchen Umständen an den Kursen teilnehmen möchte, müsse jeder für sich entscheiden, findet Ursula Pinnekamp. Selbst nach der ersten Stunde könnten Kurse noch kostenfrei abgebrochen werden. „Wir halten es mit den Storno-Bedingungen lockerer als bislang“, kündigt die Leiterin des Hauses der Familie an. „Finanziell ist das für uns ein Fiasko“, gibt sie zu. 15 Prozent aller Kurse fielen aus. Wenn auch für weniger Kurse ein hoher Mehraufwand betrieben werden muss, kann Pinnekamp der Situation trotzdem Positives abgewinnen. So sei der Kontakt im Team intensiver denn je und die Kursteilnehmer gingen achtsam miteinander um. „Achtsam bleiben“, sagt Pinnekamp, „ist für uns das oberste Gebot.“