In dieser Woche wird es für die fast 100 Bauwilligen im neuen Baugebiet „In de Brinke“ im Warendorfer Norden spannend. Die bestplatzierten Bewerber für die 21 städtischen Grundstücke erhalten nun die Chance, ihr Wunschgrundstück auszuwählen. Die Auswahl erfolgt in Abhängigkeit der Punkte, welche die Bewerber nach den sozialen Kriterien, wie sie von der Stadt für die Vergabe der Grundstücke im Mai veröffentlicht wurden, erhalten haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

„Die Bewerber mit den meisten Punktzahlen werden nach und nach telefonisch und schriftlich informiert und haben dann zwei Tage Zeit für die Auswahl eines Grundstückes. Die nachfolgenden Bewerber können dann aus dem verbleibenden Angebot auswählen, bis alle 21 Grundstücke vergeben sind.“

Diejenigen Bewerber, die in der aktuellen Vergabephase nicht zum Zug kommen, können sich in 2021 für die nächsten Bauabschnitte neu bewerben. Sie werden nach Abschluss der Vergabe auch darüber informiert, teilt die Stadt weiter mit.