Quinkhardt gibt den Vorsitz ab

Seit dem 18. Oktober 2018 ist Dr. Michael Quinckhardt kommissarischer Vorsitzender der Kinderhilfsorganisation „Aktion Kleiner Prinz“ mit Sitz in Warendorf. Noch vor dem Ende ihrer regulären Amtszeit in diesem Jahr hatte die langjährige Vorsitzende Maria Mussaeus seinerzeit den Vorsitz in neue Hände gelegt. Quinckhardt übernahm das Amt am 25. Geburtstag des „Kleinen Prinzen“. Auf den Tag genau, am 18. Oktober 1993, war die Kinderhilfsorganisation damals vom Warendorfer Arzt Klaus Schäffer gegründet worden.

Am 25. August findet nun die Mitgliederversammlung der Aktion Kleiner Prinz statt. Auf der Tagesordnung steht turnusgemäß auch die Wahl des Vorsitzenden. Aus persönlichen Gründen wird sich Dr. Michael Quinckhardt dabei nicht noch einmal zur Wiederwahl stellen. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es aber einen Bewerber für das Amt, der sich in der Mitgliederversammlung vorstellen wird. Mit Dr. Michael Quinckhardt sprachen Eva-Maria Schmitz und Ricarda Reker-Nass, beide Pressesprecherinnen der Kinderhilfsorganisation.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf Ihre Arbeit bei der Kinderhilfsorganisation zurück?

Quinckhardt: Das war eine gute Zeit. Spannend, abwechslungsreich, aber auch zeitaufwendig und manchmal kräftezehrend.

Welche Schwerpunkte haben Sie in Ihrer Zeit als Vorsitzender gesetzt?

Quinckhardt: Es ging aus meiner Sicht nicht darum, als Einzelner Schwerpunkte zu setzen. Als Gemeinschaft von Vorstand und Helfern ist es uns gelungen, den Standortwechsel von der Beckumer Straße zu den Hartsteinwerken erfolgreich umzusetzen. Die zahlreichen Anlieferungen von Sachspenden am neuen Standort zeigen uns, dass dieser Ortswechsel von der Bevölkerung, also unseren wichtigen Spendern, gut angenommen wird. Dadurch war und ist es möglich, unseren Projektpartnern in Rumänien und Bosnien kontinuierlich weiter zu helfen. Diese finanzieren ja bekanntlich ihre Projekte durch den preiswerten Verkauf der Spenden in den von ihnen unterhaltenen Sozialkaufhäusern.

Was in Ihrer Zeit beim Kleinen Prinzen hat Sie besonders beeindruckt?

Quinckhardt: Das war unser Besuch bei Jenny Rasche in Rumänien. Es hat mich beeindruckt, zu erleben, mit wie viel Lebensklugheit und Engagement diese junge Frau die komplexen Probleme der Roma angeht. Es geht ihr darum, die Lebensumstände von Romafamilien zu verbessern und dabei die kulturellen Unterschiede zu berücksichtigen. Ich finde es bewundernswert, wie sie inzwischen von den Familien akzeptiert wird.

Gibt es eine Begebenheit, die Ihnen bis heute nachgeht?

Quinckhardt: In Nepal kamen wir durch widrige Witterungsbedingungen, die die Landung unseres Flugzeugs verhinderten, circa fünf Stunden zu spät zur Eröffnungsfeier der Schule in Lukla. Deren Wiederaufbau war in Zusammenarbeit mit der Kinderhilfe Nepal nach dem Erdbeben von uns mitfinanziert worden. Ungefähr 100 Personen, Schüler, Eltern und Lehrer, haben diese Zeit einfach gut gelaunt auf uns gewartet. So begann die Feier nicht um elf, sondern um 16 Uhr und dauerte bis in den späten Abend. Man stelle sich dies einmal in Deutschland vor!

Gibt es ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Quinckhardt: Eigentlich liegen uns alle Projekte am Herzen. Bei mir sind es zwei, die mich besonders berühren. Die Aktion unterstützt zum einen seit Jahren das Reha-Zentrum St. Josef der Caritas in Satu Mare. Dort werden Kinder mit Entwicklungsverzögerungen nach modernen Methoden und mit großem Erfolg behandelt. Das Zentrum hat inzwischen überregionale Bedeutung erlangt. Eltern kommen auch von weit her, um ihre Kinder behandeln zu lassen. Die Therapeuten haben inzwischen Lehrbefähigung erhalten, und so kann ihr Wissen weiter verbreitet werden. Als ich 2018 dort war, konnte ich mir ein eigenes Bild machen und bin nach wie vor sehr beeindruckt. Das andere Projekt, das mich besonders berührt, ist der Bunte Kreis hier im Münsterland. Dieser steht Familien mit Rat und Tat zur Seite, die plötzlich in der Situation sind, dass sie ein frühgeborenes oder behindertes Kind versorgen müssen.

Der Kleine Prinz ist jetzt 25 Jahre alt. Krisen- und Notsituationen werden global eher zu- als abnehmen. Wie muss eine Organisation wie der Kleine Prinz aufgestellt sein, um weiterhin sinnvoll und effektiv Hilfe leisten zu können?

Quinckhardt: Der gute Ruf, der der Aktion Kleiner Prinz vorausgeht, muss durch korrektes Handeln weiter gepflegt werden. Eine wesentliche Basis für Seriosität ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Projektpartnern vor Ort. Beides zusammen schafft die Grundlage für die große Akzeptanz in der Bevölkerung und bei der lokalen Wirtschaft, die mit ihrer erfreulichen Spendenbereitschaft unsere Bemühungen unterstützen. Aber es sind für die Zukunft auch Anpassungen an veränderte soziale Rahmenbedingungen nötig. Unsere Gesellschaft wird zunehmend digital organisiert sein, und auch darauf müssen wir uns einstellen. Wir sind stolz und froh, eine von 14 gemeinnützigen Organisationen in Deutschland zu sein, die von der Robert-Bosch-Stiftung in diese Richtung beraten und gefördert werden. In diesem Projekt werde ich weiter mitarbeiten.

Werden Sie dem Kleinen Prinzen auch darüber hinaus verbunden bleiben? In welcher Art?

Quinckhardt: In jedem Fall. Ich habe bisher im Lagerteam mitgearbeitet und werde das auch weiter tun. Außerdem stehe ich bei Bedarf bei einzelnen Veranstaltungen wie der Weihnachtspäckchenaktion, dem Trödel oder dem Hoffnungslauf als Helfer zur Verfügung.

Die Zeit als Vorsitzender war sicher arbeits- und zeitintensiv. Wenn Sie nun mehr Muße haben, was planen Sie für die Zukunft?

Quinckhardt: Es sind keine großen Projekte geplant. Zu erleben, wie die Enkel aufwachsen, macht viel Freude, und das werde ich hoffentlich in der Zukunft noch intensiver erleben können.