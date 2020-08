Barrierefreies Rathaus noch in diesem Jahr

Jetzt soll es etwas werden mit der Barrierefreiheit im Historischen Rathaus. „Alle Baugenehmigungen für einen Aufzug liegen vor“, sagte Baudirektor Peter Pesch am Donnerstag im Planungsausschuss auf Nachfrage von Jessica Wessels. Die Grünen-Fraktionschefin erinnerte daran, dass der einstimmige Ratsbeschluss, das Historische Rathaus barrierefrei zu machen, bereits aus dem Jahre 2018 stammt. Sie wollte vom Baudirektor wissen, wann es denn nun soweit sei, dass dieser Beschluss auch umgesetzt wird.

„Inhaltlich“, so Pesch, sei alles in trocknen Tüchern. „Die Maßnahme wird durchgeführt.“ Er gehe davon aus, dass noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten im Historischen Rathaus begonnen werden kann. Zumal die Ratssitzungen und Fachausschüsse – coronabedingt – sowieso in der Sporthalle des ehemaligen Augustin-Wibbelt-Gymnasiums stattfinden und nicht mit den Bauarbeiten im Ratssaal kollidierten. Das Historische Rathaus sei ein besonderer Fall, so Pesch, weil es denkmalgeschützt sei. Die Baumaßnahme musste mit dem LWL-Denkmalamt abgestimmt werden. Eine gute Nachricht hatte auch Altstadtkoordinatorin Pascale Kaell : Die für den barrierefreien Umbau beantragten Städtebaufördermittel (circa 220 000 Euro) werden von Land und Bund zu 100 Prozent übernommen. Kaell: „Die im Haushalt der Stadt eingestellten Eigenmittel werden damit nicht benötigt.“

Hintergrund: Das historische Rathaus am Markt mit dem Ratssaal und dem dezentralen Stadtmuseum ist bisher nicht barrierefrei erreichbar. Deswegen plant die Stadt, im Rathaus einen Aufzug zu bauen, damit auch Menschen mit Rollstuhl den historischen Ratssaal erreichen können. Immer wieder fühlen sich gehbehinderte Hochzeitsgäste von der Trauzeremonie faktisch ausgeschlossen. Aber auch die Wechselausstellungen im ersten Obergeschoss sind für Menschen mit Handicap schlecht oder gar nicht zu erreichen. Wenig praxisnah und deshalb auch nie in Betrieb: der Treppenlift, den Menschen mit Behinderungen über den Hintereingang des Rathauses erreichen. Allerdings dann auch nur bis zum Erdgeschoss.