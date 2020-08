Es gehörte schon zum Stadtbild auf dem Marktplatz: das Absperrgitter vor dem denkmalgeschützten Renaissance-Haus Nummer 4 (Baujahr 1631).

Eine Maßnahme, die die die Stadt im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht durchführen musste, da immer wieder Stücke der Hausfassade abbröckelten und Steine auf den Marktplatz fielen.

Im Lauf der Jahre hat der Zahn der Zeit an der weichen Sandsteinfassade genagt. Das Problem: Wasser dringt ein, Material wird porös und platzt ab. Eine Sanierung, sehr aufwendig und sehr teuer. Nach Informationen unserer Zeitung: über 150 000 Euro. Für die Eigentümer der schmucken Immobilie zu viel Geld, die ihre Haustür zum Markt zurzeit nur noch öffnen, um die Post aus dem Briefkasten zu holen. Sie verlassen das Haus über den Hintereingang zur Laurentiusstraße.

Stadt und vor allem das Quartiersbüro schalteten sich ein und vermittelten. Mit dem Ergebnis: Die Sanierung der historischen und bedeutenden Sandstein-Fassade soll Anfang September starten. „Die Baumaßnahme wirft ihre Schatten voraus“, informierte Baudirektor Peter Pesch am Donnerstag die Politiker im Planungsausschuss. Die Kosten für die Sanierung stammt aus drei Töpfen: Das Gros kommt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Denkmalförderung des Landes. Die Stadt Warendorf beteiligt sich ebenfalls.

Das Haus am Markt 4 besticht durch seine Renaissance-Fassade. Oft wird es mit dem Café Kleimann vom Prinzipalmarkt in Münster verglichen. In Warendorf stammt es aus der Originalzeit.