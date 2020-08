Beim Versenden der Wahlunterlagen für die Briefwahl durchs Wahlamt der Stadt Warendorf ist es zu einer Panne gekommen. Wahlbezirke wurden verwechselt. Wahlberechtigte konnten somit nicht die für ihren Bezirk angetretenen Kandidaten wählen. Mit großer Sorge hat die Fraktion der CDU diese Panne zur Kenntnis genommen und fordert in einem Antrag an den Wahlleiter der Stadt Warendorf, den Wahlausschuss per Dringlichkeitsentscheidung einzuberufen, um die Dimension der Fälle der klären.

Darüber hinaus, so Perlewitz, seien nicht in jedem Fall bei der Wahl in der Stadtverwaltung sämtliche Wahlunterlagen an die Bürger ausgehändigt worden. Der CDU-Fraktionschef: Unregelmäßigkeiten im Wahlablauf können zur Aufhebung des Kommunalwahlergebnisses und zum Erfordernis einer Neuwahl führen. Die Dimension der Fälle sei aufzuklären und die Möglichkeiten einer Korrektur im Verfahren seien in der Sitzung des Wahlausschusses zu erörtern.