Mit Kopfschütteln reagiert die Freie Wählergemeinschaft auf den Vorwurf von FDP-Fraktionschefin Dr. Beate Janinhoff , die FWG glänze auf der einen Seite durch Abwesenheit in Fachausschüssen, stelle auf der anderen Seite aber „absurde und unsinnige Anträge“ (die WN berichteten).

Martin Lepper (FWG) kontert: „Die FDP beschäftigt sich mit uns, das ist ja schon mal ein Lob für unsere Arbeit und zeigt, dass wir Vieles richtig machen. Uns dann aber quasi die Mitarbeit in politischen Gremien abzusprechen ist genauso absurd wie die Kritik an unseren Anträgen und unserem Programm.“

Wo die FWG mit konkreten Konzepten und Ideen aufwarte, komme von der FDP nur „schwammiges Wischiwaschi“.

Lepper in einer Stellungnahme wörtlich: „Wo wir kompetent, fundiert und engagiert über die Zukunft nachdenken, legt die FDP nur die Hände in den Schoß. Wo wir mit nachhaltigen Vorschlägen Warendorf voranbringen wollen, kommt von der FDP rein gar nichts oder eine Blockade-Politik als Anhängsel der CDU.“

Und wie auch immer die Corona-Krise enden mag, heißt es in der Stellungnahme der FWG weiter, man müsse jetzt schon an die Zeit danach denken und dürfe nicht nur in der Vergangenheit leben wie die FDP.

Lepper: „Wie groß müssen die Angst und Not einer Partei sein, dass sie versucht, mit solch hanebüchener Kritik auf einen politischen Gegner einzuschlagen. Das ist einfach nur billig, beschämend und peinlich.“