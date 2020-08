Frau an der Spitze des Kleinen Prinzen

An der Spitze der Warendorfer Kinderhilfsorganisation „Aktion Kleiner Prinz“ steht wieder eine Frau: Sylvia Oertker (58), Ehefrau des Warendorfer Bauunternehmers Dieter Oertker, wurde am Dienstagabend einstimmig (bei einer Enthaltung) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Dr. Michael Quinckkardt hatte sich aus „persönlichen und privaten Gründen“ nicht wieder für das Amt zur Verfügung gestellt (die WN berichteten). Er hatte erst 2018 das Amt von der langjährigen Vorsitzenden Maria Mussaeus übernommen und kommissarisch bis zur Mitgliederversammlung am Dienstagabend geführt. 40 Mitglieder waren der Einladung gefolgt, die unter Coronaauflagen in der Lagerhalle des Kleinen Prinzen am Hartsteinwerk stattfand.

Sylvia Oertker dankte nach der Wahl für das Vertrauen: „Ich bin überwältig, gerührt und bewegt. Ich werde alles geben, um dieses Amt würdig zu vertreten“, versprach sie den Mitgliedern der Aktion Kleiner Prinz. Quinckhardt , der den Vorstand bereits im Februar über seinen Rückzug informiert hatte, sprach von einem „tollen Fang“ für den Verein. Sylvia Oertker, die ehrenamtlich in der Erwachsenen- und Kinderhospiz sowie der Notfallseelsorge tätig ist, konnte es dann auch nicht besser sagen: „Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben.“

Sylvia Oertker ist gelernte Erzieherin. Seit vielen Jahren engagiert sie sich in sozialen Bereichen. Bei ihrer Vorstellung am Dienstagabend verriet sie auch Persönliches. Sie selbst sei Anfang 30 schwer erkrankt. Das sei der Auslöser für ihr soziales Engagement gewesen. Ihre Familie habe zwei Tschernobyl-Kinder (Mädchen) aufgenommen, die operiert werden mussten. Und für einen minderjährigen Flüchtling hätten sie und ihr Mann die Vormundschaft übernommen. Seit 20 Jahren ist sie in der Hospizarbeit tätig, aktuell arbeitet sie im Bundesverband der Kinderhospiz mit. Diese Funktion werde sie neben ihrer Vorstandsarbeit beim Kleinen Prinzen auch weiter ausüben. Ebenso ihre Arbeit in der Notfallseelsorge. Zurückgefahren habe sie aber ihre 20-jährige Aktivität in der Erwachsenen-Hospiz. „Ich glaube, es gibt nichts, was ich in der Hospizbegleitung nicht erlebt habe – und ich bin nicht daran zerbrochen.“

Ein Erlebnis, das Sylvia Oertker nie vergessen werde, sei eine Videokonferenz. Der minderjährige Flüchtling, den sie aufgenommen hatten, suchte seine Mutter. Er hatte sie auf der Flucht verloren und fand sie über das Deutsche Rote Kreuz in Afghanistan wieder. „Zwei Jahre haben wir nach ihr gesucht. Diese Augen der Mutter, die ihren Sohn per Liveschaltung wiedersah, das werde ich nie vergessen. Sie bedankte sich bei uns, dass wir ihrem Sohn ein neues Leben geschenkt haben.“

Der neuen Vorsitzenden, die mit ihre sympathischen Art schnell überzeugte, erhielt Beifall von den Mitgliedern. Und sie war sichtlich bewegt.

Die Mitglieder der Aktion Kleiner Prinz ließen ihren alten Vorsitzenden Michael Quinckhardt aber keinesfalls ohne Dank und Geschenk ziehen. Zumal er der Kinderhilfsorganisation als „Gabelstapler-Fahrer“ in der Lagerhalle und mit Rat und Tat weiter zur Seite steht. Die passenden Worte fand Projektleiter Dieter Grothues vom Vorstand: „Michael, deine sachliche und ruhige Art sowie dein Fachwissen beim Bau der Lagerhalle, hat uns allen sehr gut getan. Du hättest einen Orden verdient.“ Stattdessen gab es für den Afrika-Freund Quickhardt eine kleine Skulptur, ein „Blechvogel“ – afrikanische Handwerkskunst.

27 Jahre sind seit der Gründung der „Aktion Kleiner Prinz“ vergangen. Aus der anfänglich noch überschaubaren Initiative für Kinder in Not ist längst eine weitläufig agierende Institution geworden. Mit durchschnittlich rund einer Million Jahresbudget (mehr als die Hälfte davon Sachwerte) unterstützt der Verein viele große Projekte in aller Welt. Von den über 660 Mitgliedern engagieren sich 150 regelmäßig, 30 bilden den „harten Kern“.