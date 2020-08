An der Spitze der Warendorfer Kinderhilfsorganisation „Aktion Kleiner Prinz“ steht wieder eine Frau: Sylvia Oertker (58), Ehefrau des Warendorfer Bauunternehmers Dieter Oertker, wurde am Dienstagabend einstimmig (bei einer Enthaltung) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Dr. Michael Quinckkardt hatte sich aus „persönlichen und privaten Gründen“ nicht wieder für das Amt zur Verfügung gestellt (die WN berichteten). Er hatte erst 2018 das Amt von der langjährigen Vorsitzenden Maria Mussaeus übernommen und kommissarisch bis zur Mitgliederversammlung am Dienstagabend geführt. 40 Mitglieder waren der Einladung gefolgt, die unter Coronaauflagen in der Lagerhalle des Kleinen Prinzen an den Hartsteinwerken stattfand.

Sylvia Oertker dankte nach der Wahl für das Vertrauen: „Ich bin überwältig, gerührt und bewegt. Ich werde alles geben, um dieses Amt würdig zu vertreten“, versprach sie den Mitgliedern der Aktion Kleiner Prinz. Quinckhardt , der den Vorstand bereits im Februar über seinen Rückzug informiert hatte, sprach von einem „tollen Fang“ für den Verein. Sylvia Oertker, die ehrenamtlich in der Erwachsenen- und Kinderhospiz sowie der Notfallseelsorge tätig ist, konnte es dann auch nicht besser sagen: „Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben.“

27 Jahre sind seit der Gründung der „Aktion Kleiner Prinz“ vergangen. Aus der anfänglich noch überschaubaren Initiative für Kinder in Not ist längst eine weitläufig agierende Institution geworden. Mit durchschnittlich rund einer Million Jahresbudget (mehr als die Hälfte davon Sachwerte) unterstützt der Verein viele große Projekte in aller Welt. Von den über 660 Mitgliedern engagieren sich 150 regelmäßig, 30 bilden den „harten Kern“.