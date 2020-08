Am Sonntag, 6. September, werden die Geschäfte in der Warendorfer Innenstadt ihre Türen von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen. Anders als in den Vorjahren wird dieser verkaufsoffene Sonntag allerdings ohne ein Rahmenprogramm auskommen, da auf die sonst übliche Show und Unterhaltung in den Straßen verzichtet wird.

„Den Einzelhandel haben die letzten Wochen und Monate hart getroffen. Durch den verkaufsoffenen Sonntag möchten wir unsere Einzelhändler vor Ort unterstützen“, erklärt Bürgermeister Axel Linke . Gemeinsam mit Thorsten Büttner , Sprecher der Innenstadt-Kaufleute, präsentierte er das Plakat, das für den Öffnungstag am ersten Septemberwochenende werben soll.

„Ein kleines bisschen Werbung möchten wir schon für diesen verkaufsoffenen Sonntag machen“, so Büttner. „Da die Fiesta Championata ja leider ausfallen muss, möchten wir auf diesem Weg darauf aufmerksam machen, dass man am 6. September dennoch in Warendorfs guter Stube shoppen kann.“

Aus Anlass der Bundeschampionate verlängern viele Innenstadt-Geschäfte in der Woche ihre Öffnungszeiten. Von Freitag bis Sonntag werden zudem kostenfreie Kutschfahrten angeboten. Einstieg ist am Marktplatz. Die Kutschfahrten sind kostenfrei.

An allen Tagen heißt es: Warendorf sucht Waltraud! Sechs kleine Plüschpferde haben sich in den Geschäften der Innenstadt versteckt.