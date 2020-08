Auf diesen Besucher hat sich Hotelchef Gerhard Leve so richtig gefreut. Der Anruf kam ziemlich spontan – der international geschätzte Weinkritiker und Autor René Gabriel aus der Schweiz hatte sich für eine Stippvisite im Hotel im Engel angekündigt. Der Hintergrund: Der Schweizer, der in der Wein-Welt auch gerne als „Bordeaux-Papst“ betitelt wird, ist aktuell ganz privat unterwegs – auf einer Reise durch die Weinanbaugebiete Deutschlands. Gemeinsam mit zwei engen Freunden und seinem Sohn geht die Motorradtour von den Anbaugebieten im Süden bis in Richtung Ostdeutschland nach Leipzig und Dresden. „Eigentlich hatten wir ursprünglich eine Motorradtour durch Schottland geplant“, verraten die Schweizer. Die Entwicklung der Corona-Pandemie warf diese Reisepläne schlicht über den Haufen.

Für den Stopp in Warendorf, wo René Gabriel übrigens nicht zum ersten Mal Station macht, schlug der Weinkritiker dem Hotelier Leve vor, ganz spontan mit einigen Warendorfer Weinfreunden eine Weinverkostung in kleiner Runde zu veranstalten. Doch bevor die edlen Tropfen am Abend geöffnet wurden, hatten die Gäste schon Erinnerungen in Warendorf aufgefrischt, und zwar mit einem Besuch der historisch-technischen Privatsammlung im Sägewerk Heitmann in Vohren.

René Gabriel ist viel herumgekommen, seine Stimme wird extrem geschätzt in der Welt des Weins. „Gabriel ist quasi das Pendant zu dem weltbekannten Weinkritiker Robert Parker“, erläutert Gerhard Leve.

Warum hat sich der „Bordeaux-Papst“ also ausgerechnet Warendorf und das Hotel im Engel als Zwischenstopp auf seiner Weintour durch Deutschland ausgesucht? Darauf gibt er gerne Antwort: „ Ich besuche gerne Orte, wo Wein gepflegt wird – und das passiert hier.“

Am Morgen waren die Schweizer in Nierstein am Rhein gestartet – die Stadt, die sich selbst auch als „Riesling-City“ bezeichnet. „Ich liebe den deutschen Riesling“, sagt Gabriel, „ein Riesling muss tanzen und explodieren auf der Zunge. Am schönsten tanzt er übrigens an der Mosel.“

Mit Warendorf verbindet René Gabriel absolute Genussmomente. „Es braucht nicht viel – ein gutes Essen, liebe Menschen und ein offenes Herz“, sagt der Weinkritiker im Laufe des Abends. „Beim Wein ist es einfach wichtig herauszufinden, welcher einem am besten schmeckt. Dazu muss man nicht unbedingt schlaue Bücher lesen.“

Genau deshalb hat Gabriel sich auf seiner Motorrad-Reise auch Fixpunkte gesetzt, wo er gerne einmal sein möchte in Deutschland.

„Warendorf ist absolut hübsch, es hat so einen Touch von Cornwall“, beschreibt der Schweizer, der sich selbst auch als „Genuss-Entertainer“ bezeichnet. Was er in dieser Gegend schätzt, die ja schließlich kein Weinanbaugebiet ist? Beispielsweise die Landwirtschaft, die diese Region prägt und ihre Produkte wie den Westfälischen Schinken.

Gabriels Weg in der Genusswelt begann, wie er im WN-Gespräch erzählt, in der Küche. „Ich habe Koch gelernt und bin dann zu den Weinen gekommen. Ich habe festgestellt, dass ich Weine intensiver kennenlerne, wenn ich versuche, sie zu beschreiben.“ Damit war die Brücke vom Wein hin zum Schreiben über Wein geschlagen. „Der Genuss ist die Erfüllung einer Vision“, beschreibt Gabriel das, was er immer wieder der Welt vermitteln möchte. „Ich fühle mich irgendwie verpflichtet, mein Wissen fast wie eine Hebamme an die Konsumenten weiterzugeben.“ Eine Lebensart voller Genussmomente vermitteln: Gabriel tut das auf ganz unterschiedliche Weise – mit seiner Online-Weinbörse, mit Weinreisen, mit seinen Büchern sowie durch die Kreation von Weingläsern und nicht zuletzt durch seine unverwechselbare Persönlichkeit.